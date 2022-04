Fuerte acusación de la ex del Chyno Agostini: "Muy de poco hombre"

La excuñada de Nazarena Vélez se expresó sobre las actitudes que habría tenido su expareja cuando estaban juntos. La ex del Chyno Agostini se defendió de las acusaciones de infidelidad.

La novia del "Chyno" Agostini expresó su enojo con el joven por unas declaraciones que hizo en los medios y fue lapidaria. La exnuera de Nazarena Vélez y Daniel Agostini contó detalles sobre la relación que tuvo con el cantante de trap y limpió su imagen tras los dichos del artista.

"Jamás le metí los cuernos, la relación la corté yo porque no daba para más; nos conocimos por amigos en común y estuvimos más o menos un año", comenzó su descargo Sol Raies, con quien Nazarena siempre mostró haber mantenido una buena relación en sus redes sociales, en diálogo con Ulises Jaitt en su programa de radio.

Sol continuó en alusión a una dura acusación al "Chyno" Agostini y soltó: "Vivió en mi departamento, jamás me ayudó a pagar el alquiler. La verdad es que es muy poco hombre. Me vivió, es un malagradecido por salir a ensuciarme así cuando jamás le hice eso. Yo decidí cortar la relación. Él no trabajaba, iba a hacer temas, no fue a laburar". Además dio a conocer que la única persona que ayudaba económicamente al cantante era su padre. Y remató: "Puede ser que Chyno era un vago. Es muy de poco hombre y mala persona lo que hizo”.

Las duras palabras del "Chyno" Agostini sobre Federico Bal

"Si llega la cosa que nos cruzamos en algún momento y yo tampoco le voy a no sé… dar una piña entendés. No es mi estilo tampoco. Si no me doy cuenta que está el chabón, la mejor y me levanto y me voy", comentó Agostini también en diálogo con Jaitt sobre la reacción que tendría si llega a ver a Bal. Y agregó: "No voy a charlar con una persona que bueno que pasó por mi familia y fue un daño muy grande, fue pasar de página también para nosotros. Hablo de mi hermana Barbie".

Además reveló que no trabajaría con su excuñado por los conflictos que tuvo con su hermana, ya que ambos se denunciaron por violencia cuando eran pareja. "Puede ser que Fede Bal me haya defraudado, por eso te digo que no sería mi estilo ir a empujar a alguien o ir a pegarle. Yo soy muy pacífico, pero más allá de todo, yo no le haría ningún daño ni nada, no le deseo el mal a nadie", cerró Agostini y luego su madre habló en LAM al respecto y dijo que lo escuchó muy respetuoso pero que igualmente le dijo que debería haber respondido que no hablaba de ese tema.