La fuerte acusación de Chyno Agostini a Fede Bal: "Fue un daño"

El hermano de Barbie Vélez rompió el silencio tras el escándalo y develó inesperados detalles sobre el famoso actor.

En los últimos días, los detalles sobre la escandalosa separación de Barbie Vélez y Fede Bal volvieron a resurgir en el mundo de la farándula. Los actores finalizaron su relación en el 2016, pero esta pelea desembocó en otros conflictos mediáticos: la pelea entre Nazarena Vélez y Carmen Barbieri, fuertes denuncias e incluso acusaciones de infidelidad. En este marco, "Chyno" Agostini rompió el silencio y habló del "daño" que Fede Bal le generó a su familia.

El medio hermano de Barbie Vélez dio una entrevista con Ulises Jaitt para el ciclo radial El Show Del Regreso, emitido por Radio Ensamble, y reveló algunos detalles. En este diálogo, el joven contó en primera persona su percepción sobre el vínculo de la actriz y el conductor, además aseguró que, al día de hoy, el vínculo es bastante distante y que ninguno tiene intenciones de solucionar las cosas.

"Si llega la cosa que nos cruzamos en algún momento y yo tampoco le voy a no sé… dar una piña ¿entendés?. No es mi estilo tampoco. Si no me doy cuenta que está el chabón, la mejor y me levanto y me voy", comenzó por decir Agostini. De esta manera, "El Chyno" dejó en claro que no tenía intenciones de volver a generar un conflicto entre ellos, pero prefiere mantener la distancia.

Además, "Chyno" Agostini dejó en claro que tenía sus motivos para no entablar una conversación con Fede Bal, ya que era consciente del dolor que generó en su familia a su hermana, Barbie Vélez. "No voy a charlar con una persona que... bueno que pasó por mi familia y fue un daño muy grande, fue pasar de página también para nosotros. Hablo de mi hermana Barbie", amplió el joven hijo de Nazarena Vélez y Daniel Agostini.

Por otro lado, el hermano de Barbie aseguró que no trabajaría con Fede Bal porque "repercute mucho" en su familia, pero que tampoco le interesa catalogarlo como "el peor cuñado". "Puede ser que Fede Bal me haya defraudado, por eso te digo que no sería mi estilo ir a empujar a alguien o ir a pegarle. Yo soy muy pacífico, pero más allá de todo, yo no le haría ningún daño ni nada, no le deseo el mal a nadie", sentenció.

Nazarena Vélez reavivó su conflicto con Carmen Barbieri: cuál es su vínculo ahora

A pesar de que la separación de Fede Bal y Barbie Vélez generó un gran escándalo mediático en su momento, hoy en día los actores lograron pasar página: el actor se centró en se carrera como conductor y Barbie se casó e inició otro proyecto de vida. Sin embargo, todavía hay algunas repercusiones de su separación, como el conflictivo vínculo que quedó entre Carmen Barbieri y Nazarena Vélez.

Cuando los artistas se separaron, ambas mediáticas salieron en defensa de sus hijos y se enfrentaron de forma pública. Hace unos días atrás, en LAM revivieron esta pelea y, posteriormente, Nazarena Vélez habló al respecto. "Yo sé perdonar, este no es el caso, pero sé perdonar. No me parece necesario reconciliarnos. No tenemos que estar todos amándonos. Mientras seamos respetuosos uno con el otro está bien, cada uno en su lugar me parece que está muy bien", aseguró Barbieri en Intrusos.

"Yo creo que cuando más pasa el tiempo y uno se aleja de los hechos te vas como enfriando. Yo fundamentalmente en caliente soy bravísima, pero así las cosas están muy bien", finalizó la mamá de Barbie en el móvil.