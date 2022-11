Fue participante de El Hotel de los Famosos y confesó su calvario: "Estaba enloqueciendo"

En una entrevista a corazón abierto, la famosa participante reveló cuáles son las secuelas que le dejó haber participado del ciclo.

El Hotel de los Famosos fue una de las mayores apuestas de El Trece para este año e incluso sirvió como la puerta de entrada a nuevos desafíos laborales para muchos de sus integrantes. Sin embargo, no fue la misma experiencia, ya que recientemente una de sus participantes que llegó más lejos reveló la secuelas que enfrentó luego de salir del programa.

En una reciente entrevista que brindó Diario Show, Sabrina Carballo, la famosa actriz que conformó un polémico equipo en El Hotel de los Famosos, reveló que la pasó muy mal con la exposición mediática que tuvo tras su paso por el reality show. "No quería ni salir al exterior y ahora la gente se te acerca y te felicita", empezó por decir la artista, quien llevaba muchos años alejada del ojo de la farándula antes de ingresar al programa de El Trece.

"Fue demasiada información para mi cabeza porque siempre traté de cuidar mi vida privada, de no exponerme, aunque es parte de la profesión", confesó Carballo. Luego, aseguró: "Todo lo mediático nunca me gustó, pero era parte del laburo, aunque antes lo podías manejar mejor sin las redes. No era una búsqueda toda esa exposición".

Sobre las secuelas emocionales que le dejó su paso por el reality, Sabrina reveló que ya se encuentra en tratamiento profesional, pero que todavía le queda un largo proceso. "Empecé terapia por El Hotel de los Famosos, mis amigos me decían que estaba enloqueciendo, que las redes no eran la realidad. No estaba acostumbrada y tuve que estar dos meses en mi casa hasta que saliera el capítulo de la eliminación".

Confirman la fecha de inicio de El Hotel de los Famosos 2: cuándo será

Laura Ubfal reveló cuál fue la fecha elegida por las autoridades de El Trece tanto para comenzar las grabaciones de El Hotel de los Famosos como el día en el que volverá al aire el reality. El exitoso formato de la señal de aire del Grupo Clarín buscará repetir las excelentes cifras que marcó durante la primera temporada y destronar a Gran Hermano, que volvió a la televisión con envidiables registros de rating.

El hotel de los famosos fue una de las grandes apuestas de El Trece para el 2022 después de un 2021 bastante flojo en materia de rating, y el ciclo conducido por Pampita y el Chino Leunis devolvió la confianza con mediciones más que sólidas. Por eso, apenas terminó, las autoridades de la señal del Grupo Clarín y la producción del reality comenzaron a preparar la segunda temporada con nuevas celebridades y algunos cambios. Desde entonces empezaron a circular nombres de posibles participantes y también confirmados, pero faltaba conocerse cuándo comenzarían las grabaciones.

Pero Laura Ubfal decidió ratificar cuándo se podrá ver El hotel de los famosos nuevamente en la pantalla chica. "El hotel de los famosos tiene fecha. Este hotel abre sus puertas ahora, no para la pantalla, para ellos, el 31 de octubre. Ese día se meten Pampita, el Chino", reveló la periodista en su programa Gossip (Net TV). En ese sentido, Leo Arias analizó que probablemente no haya filtraciones del reality de El Trece dado que estarán todos muy atentos a lo que suceda con Gran Hermano en la pantalla de Telefe, que en un principio terminaría a fines de enero.

Sobre el día en el que comenzaría a emitirse el formato con famosos del Grupo Clarín, Laura Ubfal también dio una fecha: 15 de enero. "Chicos, no se enojen, pero para arrancar el 15 de enero, arranquen cuando termina Gran Hermano", opinó Leo Arias, mientras la conductora de Gossip agregaba que la decisión final la tendrá El Trece.