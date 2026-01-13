Fue parte de la infancia de muchos: conmoción por la trágica muerte de un querido compositor

Importante compositor falleció en accidente.

La noticia sacudió de lleno a toda una generación que creció frente al televisor viendo Cartoon Network o Nickelodeon. Un compositor clave de la animación infantil, responsable de ponerle música a algunas de las series más recordadas de los años noventa y dos mil, murió de manera trágica y generó una profunda conmoción entre fanáticos y colegas.

¿Quién es el artista que falleció?

Guy Moon, el músico estadounidense que creó y produjo gran parte de las canciones y climas musicales de títulos icónicos como Los Padrinos Mágicos, Johnny Bravo y La Vaca y el Pollito, falleció el pasado 8 de enero a los 63 años tras sufrir un accidente automovilístico en la ciudad de Los Ángeles. La información fue confirmada por su familia y por el médico forense del condado, que indicó que la causa de la muerte fueron lesiones traumáticas producto del choque.

Guy Moon falleció en un accidente.

Moon se mantuvo activo hasta sus últimos días y seguía trabajando en proyectos audiovisuales, lo que volvió aún más inesperada la noticia. Su familia, visiblemente conmovida, compartió un comunicado en el que despidieron al compositor y destacaron su legado humano y artístico. “Con gran pesar anunciamos el fallecimiento de nuestro querido patriarca, Guy Moon. Falleció la mañana del jueves en un accidente de tráfico”, expresaron su esposa y sus tres hijos.

En el mensaje también subrayaron la huella que dejó en quienes lo rodeaban y el impacto de su obra: “Ha dejado un legado inconfundible y será profundamente extrañado por nosotros, su familia y muchas otras personas cuyas vidas impactó”. Además, adelantaron que planean celebrar su vida el próximo 7 de febrero, día en el que el músico hubiera cumplido años, como una forma de homenajear su recorrido y su pasión por la música.

Sus obras más importantes

El legado de Guy Moon atraviesa la infancia de millones de personas en todo el mundo. Su nombre quedó especialmente ligado a Los Padrinos Mágicos, donde trabajó junto al creador Butch Hartman y por la que recibió una nominación al premio Emmy. Las canciones y melodías de la serie se transformaron en parte esencial de su identidad y marcaron a varias generaciones.

Su talento también fue fundamental en otras producciones de Nickelodeon como Danny Phantom y T.U.F.F. Puppy, y en clásicos de Cartoon Network como Johnny Bravo y La Vaca y el Pollito, donde su estilo dinámico y reconocible ayudó a construir el tono humorístico de cada episodio. Más adelante, amplió su trabajo a la ficción juvenil con Big Time Rush y continuó sumando proyectos en cine y televisión.

En los últimos años participó en la película Ryan’s World: The Movie – Titan Universe Adventure, estrenada en 2024, y en la miniserie The Green Veil, de 2025, demostrando que su creatividad seguía vigente y en plena actividad.