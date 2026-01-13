Fue parte de la infancia de muchos: conmoción por la trágica muerte de un querido compositor

La noticia sacudió de lleno a toda una generación que creció frente al televisor viendo Cartoon Network o Nickelodeon. Un compositor clave de la animación infantil, responsable de ponerle música a algunas de las series más recordadas de los años noventa y dos mil, murió de manera trágica y generó una profunda conmoción entre fanáticos y colegas.
¿Quién es el artista que falleció?
Guy Moon, el músico estadounidense que creó y produjo gran parte de las canciones y climas musicales de títulos icónicos como Los Padrinos Mágicos, Johnny Bravo y La Vaca y el Pollito, falleció el pasado 8 de enero a los 63 años tras sufrir un accidente automovilístico en la ciudad de Los Ángeles. La información fue confirmada por su familia y por el médico forense del condado, que indicó que la causa de la muerte fueron lesiones traumáticas producto del choque.
Moon se mantuvo activo hasta sus últimos días y seguía trabajando en proyectos audiovisuales, lo que volvió aún más inesperada la noticia. Su familia, visiblemente conmovida, compartió un comunicado en el que despidieron al compositor y destacaron su legado humano y artístico. “Con gran pesar anunciamos el fallecimiento de nuestro querido patriarca, Guy Moon. Falleció la mañana del jueves en un accidente de tráfico”, expresaron su esposa y sus tres hijos.
En el mensaje también subrayaron la huella que dejó en quienes lo rodeaban y el impacto de su obra: “Ha dejado un legado inconfundible y será profundamente extrañado por nosotros, su familia y muchas otras personas cuyas vidas impactó”. Además, adelantaron que planean celebrar su vida el próximo 7 de febrero, día en el que el músico hubiera cumplido años, como una forma de homenajear su recorrido y su pasión por la música.
Sus obras más importantes
El legado de Guy Moon atraviesa la infancia de millones de personas en todo el mundo. Su nombre quedó especialmente ligado a Los Padrinos Mágicos, donde trabajó junto al creador Butch Hartman y por la que recibió una nominación al premio Emmy. Las canciones y melodías de la serie se transformaron en parte esencial de su identidad y marcaron a varias generaciones.
Su talento también fue fundamental en otras producciones de Nickelodeon como Danny Phantom y T.U.F.F. Puppy, y en clásicos de Cartoon Network como Johnny Bravo y La Vaca y el Pollito, donde su estilo dinámico y reconocible ayudó a construir el tono humorístico de cada episodio. Más adelante, amplió su trabajo a la ficción juvenil con Big Time Rush y continuó sumando proyectos en cine y televisión.
En los últimos años participó en la película Ryan’s World: The Movie – Titan Universe Adventure, estrenada en 2024, y en la miniserie The Green Veil, de 2025, demostrando que su creatividad seguía vigente y en plena actividad.