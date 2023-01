Agustín de Gran Hermano enloqueció y emuló a un dibujito de Cartoon Network

Agustín Guardis fue llamado por Gran Hermano para nominar y se fue cantando la canción de un mítico dibujito animado de Cartoon Network. El insólito momento en Telefe.

Agustín Guardis, el participante de Gran Hermano que tiene como sobrenombre "Frodo", volvió a hacer una de las suyas y desconcertó a los seguidores del reality show de Telefe. Cuando fue llamado para nominar, comenzó a cantar y bailar de la nada una canción de una famosa caricatura de Cartoon Network.

El participante oriundo de La Plata se convirtió en tendencia por la insólita situación protagonizada en la emisión del miércoles 25 de enero. "Agustín, al confesionario. Muchas gracias", dijo Gran Hermano, mientras "Frodo" se iba cantando la canción de Ben 10, el dibujito animado furor que se podía ver a través de Cartoon Network.

"¿Les gusta este look, gente? Look Ben 10, Ben Tennyson", expresó Agustín, en referencia a su vestimenta que era similar a la que usaba el personaje caricaturesco que tuvo su esplendor en el año 2005. Frente a esta desopilante situación, las redes estallaron y los seguidores de Gran Hermano reaccionaron.

"Agustín se la pasa generando tendencias cada miércoles"; "Que teatrero que es"; "Me volví a subir a la Frodoneta", fueron algunos de los comentarios expresados en las redes sociales. En Twitter, este momento marcó tendencia por unas horas durante la jornada del miércoles.

Thiago dijo lo que todos piensan de Agustín en Gran Hermano

Thiago Medina sorprendió a todos al revelar lo que todos piensan en Gran Hermano sobre Agustín "Frodo" Guardis. "Se hace el estratega", disparó el oriundo de González Catán cuando se enteró lo que dijo sobre él uno de los participantes más polémicos del reality de Telefe en la casa más famosa del país.

Tras convertirse en el último eliminado de Gran Hermano, Thiago realizó un análisis de su extenso paso por el famoso reality que se emite por la pantalla de las tres pelotitas. En diálogo con Robertito Funes Ugarte en el Debate, el joven hizo un repaso no solo de su estadía sino también de sus relaciones y hasta opinó de algunos de sus excompañeros.

En ese sentido, el conductor le contó a Thiago que Agustín lo había "defenestrado" y "dijo cosas muy fuertes" sobre él cuando fue eliminado por primera vez. "Cuando volvió a entrar a la casa no sé qué pasó que como que aclararon las cuentas", agregó Robertito, con un poco de cizaña. Algo sorprendido por lo que escuchaba, Thiago se sinceró ante las cámaras de Telefe: "No sabía que había dicho cosas".

"Yo no lo puedo ni ver a Agustín", agregó sin vueltas el joven de 19 años que pasó de ser uno de los preferidos del público a ser uno de los más apuntados en redes sociales, sobre todo por su forma de tratar a Daniela. Picante, Thiago concluyó su análisis con los motivos sobre por qué no se banca a "Frodo", quien reingresó a la casa de Gran Hermano gracias al repechaje: "Se hace el estratega y no sabe nada. Quiere agarrar un poco de todo y un poco de aquello y ni él sabe".