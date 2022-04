Fue figura de ShowMatch, hoy es albañil y reapareció cantando en una construcción

El exboxeador y ganador del Bailando por un Sueño se mostró cantando y bailando en su nueva vida trabajando como albañil.

Fabio Eduardo la "Mole" Moli tiene una vida alejada del ring y los medios, tras su etapa como boxeador entre los años 2003 y 2013. Su emblemático paso por la pantalla grande participando del Bailando por un Sueño y Cantando por un Sueño desembocó en el triunfo en ambos realitys shows. A la fecha, su trabajo nada tiene que ver con la televisión y así lo demuestra mediante una red social.

Es que recientemente, subió un vídeo a su cuenta de Tik Tok y se lo observa trabajando en una obra en construcción, ya que hace tiempo es albañil. Se mostró alegre, cantando y bailando la canción "El mismo aire", interpretada por La Konga, mientras sostenía en su mano una espátula y realizaba trabajos con cemento y bloques.

El vídeo tuvo buena repercusión: superó las tres millones de visualizaciones en Tik Tok y se compartió en distintas páginas de Instagram.

El sueño que nunca pudo alcanzar como boxeador

"Antes de empezar boxeo mi profesión era la de albañil. Y hoy en día estoy trabajando de vuelta en la construcción porque la verdad que con el tema del virus que no había presencias, no había teatro ni nada, me tuve que poner a laburar de nuevo", aseguró el pugilista en diálogo con Radio República (FM 95.5), y añadió: "Estoy laburando con mis hijos, con mi familia y con mi yerno. Estoy tranquilo y feliz".

Por otra parte, Moli reconoció el sueño que no pudo cumplir arriba del ring: "Me faltó un título del mundo para haberme consagrando grande. Es un sueño que tuve de chiquito. Siempre quise ser campeón argentino y sudamericano. Lo demás no lo tenía ni pensado, ni registrado, no lo había soñado en mi vida".

Su lapidaria frase en contra de la legalización del aborto

En agosto del año pasado tuvo una aparición radial en la cual se manifestó en contra de la legalización del aborto y defendió las carreras de galgos. “No, estoy en contra del aborto. He estado siempre en contra del aborto. Sacá la cuenta, ha habido mujeres que maltrataban a los galgueros por el tema de los perros y sí votaron al aborto, así que es preferible matar criaturas y salvar los perros. ¿Me entendés?”, lanzó.

“No estoy a favor del aborto ni en pedo. Hoy en día con la tecnología y todo lo que hay. Hay muchos recursos antes de un aborto para que una mujer no quede embarazada. Tanto para el hombre que se tiene que cuidar y usar forro. Hay que tomar pastillas, hay inyecciones, hay muchas cosas antes de que llegue el tema del aborto. Conocimiento hay, las redes sociales, los médicos. Hoy en día la mujer tiene conocimiento de todo eso. Yo estoy 100 por ciento a favor de la vida”, sentenció.