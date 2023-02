Fue eliminada de Gran Hermano, Telefe la "borró" de los debates y explotó de furia: "El puterío vende"

Una de las figuras de esta edición de Gran Hermano denunció que Telefe la dejó "en el olvido". Durísimo testimonio de una exparticipante.

Gran Hermano continúa su curso y varios fueron las personas que se marcharon eliminadas. Una de ellas denunció al canal de las pelotitas por haberla dejado en "el olvido" debido a que no brindó el escándalo suficiente para generar rating. "Te borran cuando no armás bardo", aseguró.

"Hay un vacío muy grande que se les hace a algunos participantes... Solo se vende a algunos, a otros se los deja en el olvido. Tenes que generar puterio y salir a matar o morir para que te den un espacio. Y lamentablemente es asi. Es lo que vende", manifestó esta protagonista, en diálogo con PrimiciasYa. Ella no es otra que María Laura Álvarez, más conocida como "Cata".

Indignada por haber sido "corrida" de los debates de Gran Hermano, Cata expresó: "No todos somos iguales, y todos tenemos gente que nos quiere y gente que no nos quiere, todos pusimos en juego lo mismo cuando ingresamos a la casa, pero eso no se ve. Hay gente que como participantes nos quiere o no, hay de todo, pero te borran cuando no armás bardo".

"Nosotros tenemos contrato hasta el final del programa, pero después por dos años es como que dependemos de ellos. Pero somos descartables. En un momento todos éramos jugadores y todos les serviamos de la misma manera, pero ya no. Y todo esto te afecta, todo afecta a todo", sentenció María Laura, quien afirmó tener problemas de salud y responsabilizó (en parte) al destrato que sintió por parte de Gran Hermano.

Cata y sus problemas de salud tras salir de Gran Hermano

María Laura "Cata" Álvarez afronta problemnas de salud por los que fue internada. De hecho, será operada. Explicando su cuadro médico, la exparticipante de Gran Hermano expresó: "El dolor se va con una sonrisa. Con un poco de suero. Estoy mejor pero debo cuidarme, la semana próxima deben realizarme una cirugía para que no se vaya a mayores el problema. Pero estoy bien, tratando de cumplir con lo que tengo que hacer pero sin dejar de cuidarme, tal como lo indico la doctora. Todo lo que se manifiesta en el cuerpo es por algo".

Marcos y Valentina sorprendieron a todos y causaron asco en Gran Hermano

Marcos Ginocchio y su hermana Valentina protagonizaron un momento que causó "asco" en los televidentes de Gran Hermano. Es que los salteños se mostraron abrazados frente a uno de los espejos de la casa más famosa del mundo cuando la joven se acercó a darle un beso en la mejilla a su familiar.

“Miren las imágenes. Hay algo no resuelto en esa relación de hermanos”, comentaron en Cortá por Lozano. El episodio que causó "asco" ocurrió cuando Marcos Ginocchio se limpió sobremanera el beso que su hermana Valentina le dio, como si rechazara esa muestra de afecto recibida.