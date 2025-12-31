Franco Casella habló de la denuncia por acoso en su contra: "Ella fue..."

Franco Casella rompió el silencio tras la denuncia por acoso en su contra.

Un nuevo frente de polémica surgió en torno a Beto Casella, luego de que se conociera una denuncia por acoso laboral presentada contra su hijo, Franco Casella. La misma fue revelada por Juan Etchegoyen en Mitre Live (Radio Mitre) y proviene de una trabajadora de El Nueve. En el documento la mujer, cuyo nombre es Valentina María Kurchan, señaló que el hijo del conductor “en al menos dos ocasiones se dirigió hacia mí a los gritos, me dijo que no sabía trabajar y que era una mala compañera, y a partir de ahí empezó a ignorarme”.

“Al final de un programa comenzó a gritarme y a acercarse de forma amenazante, con los puños cerrados, diciéndome entre otras cosas ‘¿pensás que te voy a pegar?’”, reza el documento de caracter oficial, el cual alude también a que ella “fue despedida por exclusiva responsabilidad del hijo de Beto”.

La respuesta de Franco Casella a la denuncia por acoso

Juan Etchegoyen comentó en Mediodía Bien Arriba (TV Pública) que Franco Casella se comunicó con él luego de haber difundido esa información, revelando además los audios que el joven trabajador de prensa le envió. "Me enteré por vos que yo maltraté a Valentina Kurchan, que la agredí y acosé. Todo eso es completamente falso. Nunca en mi vida acosé ni maltraté a una persona, mucho menos a una mujer", advirtió.

Franco Casella, uno de los hijos de Beto Casella.

"Si me está denunciando por maltrato y acoso, está sacando provecho de algo que nunca sucedió. Después de varias veces en que ella, de una forma muy autoritaria, dijera 'esto se hace así porque la producción lo decidió así', le dije: 'Mirá Valentina, los contenidos del stream se van a decidir por debate y por discusión, no por imposición'", mencionó, haciendo énfasis en que "nunca la maltraté".

Por otra parte, sostuvo: "Incluso en la demanda ella dice que cuando termina ese programa yo me acerco con tono amenazante y fue al revés. Me acerqué a ella para decirle que nos vayamos a dormir tranquilos y conciliar esa situación. Ella puso las manos atrás de la espalda, como cuando vas a encarar a alguien, y me dijo: '¿Qué te pasa a vos?'. Le dije: '¿Me vas a pegar? Es lo único que me falta'. En un momento de la discusión saca el teléfono y me dice: 'Ahora me vas a escuchar a mí'".

"Lo que a mí me terminó de dar impotencia, bronca y lástima es que siento que ella fue la violenta conmigo y me denuncia a mí por violencia. Si Valentina quiere denunciarme porque considera que fui violento, que lo haga, pero en un juicio no tiene nada para demostrar", concluyó.