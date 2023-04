Fran Tinelli contó por qué le dice Benjamin Button a su padre Marcelo Tinelli: "Cada vez más"

Francisco Tinelli, hijo de Marcelo Tinelli, brindó detalles acerca de cómo es la soltería de su padre tras la separación de Guillermina Valdés y lo comparó con el personaje ficticio "Benjamin Button". A qué se debe el apodo que le puso.

Francisco Tinelli ventiló un particular detalle sobre la soltería de su padre, Marcelo Tinelli, quien hace unos meses se separó de Guillermina Valdés. Curiosamente, el hijo del conductor del Bailando por un Sueño (América TV) lo comparó con "Benjamin Button", un personaje ficticio de una famosa película.

"¿Cómo lo ves a tu papá?", le consultó un cronista de Socios del Espectáculo, programa de farándula emitido por El Trece. El ex modelo y actual DJ de música respondió: "Lo veo muy bien, lo veo contento, lo veo con él, suelto, con sus amigos, disfrutando con la familia, lo veo bien también".



Incluso, y consultado sobre cómo ve a su padre en esta nueva faceta de su vida, Fran Tinelli destacó que se parece al personaje interpretado por Brad Pitt en la película El curioso caso de Benjamin Button, estrenada en 2008, que relata la historia de un hombre que con el paso del tiempo va rejuveneciendo. "Lo veo como Benjamin Button, va siendo cada vez más pendejo".

Asimismo, el joven de 25 años sostuvo que le gustaría tener una salida nocturna con su padre: "Lo veo feliz, ¡me encanta mi papá soltero! Me encantaría, todavía nosalimos así como una salida clara, lo estoy esperando". Y también resaltó la relación que "El Cabezón" tiene con su primo, Luciano "El Tirri". "Es su mano derecha total. Van a un ritmo que a veces me pierdo, no sé. Tienen muy linda amistad ellos dos", aseguró.

Qué dijo Fran Tinelli sobre el paso de Marcelo Tinelli de El Trece a América TV

Luego de la confirmación de Marcelo Tinelli en América TV para conducir una nueva temporada del Bailando por un Sueño 2023, Fran Tinelli expresó: "Siempre apuesta y, para él, el trabajo y generar trabajo es lo más importante".

Internas en América TV entre Marcelo Tinelli y Baby Etchecopar

Marcelo Tinelli desembarcó como gerente artístico de América TV y causó revuelo en el mundo televisivo. Su llegada al canal ya tuvo las primeras consecuencias, como por ejemplo el despido de Nicolás Magaldi y el próximo estreno del Bailando 2023 en esa señal. Sin embargo, una de las figuras del canal no se tomó con alegría la llegada del conductor y ya le marcó la cancha.

Se trata de Baby Etchecopar, que no dudó en dejar en claro su terminante postura frente a los cambios que podría querer implementar en el oriundo de Bolívar. Consultado en un móvil de Socios del Espectáculo, el conductor subrayó: "Viene con cambios e ideas para él. A mi no me va me tiene que cambiar nada, el programa va a seguir tal cual. A mí no me baja línea nadie".

Luego, reveló que Tinelli ya se comunicó con él. "El otro día me llamó asustado. Le dije: 'Pibe, hacé lo que tengas que hacer, pero conmigo no'. Es así, corta la bocha", afirmó Baby y agregó: "Igual, no le creo nada. Viste que en los canales de televisión 'cómo te quiero, qué bien que estás... en tu lugar va a ir ahora una novela turca', y te echaron a la mierda, te quedaste sin laburo. Por eso hay que abrir el paraguas antes de que llueva".

Entonces, el cronista le preguntó qué sucedería si le dice que quiere que su programa empiece unos minutos más tarde, o que sume panelistas. Sin dar un segundo para la duda, Baby sentenció que le diría: "No, Marcelo, hacé lo tuyo, que esto anda bien, venimos hace años ganando. Como decía Enzo Ferrari, cuando algo anda bien, no se toca. No necesito ninguna batuta".

Rápidamente, destacó: "A mí no me van a tocar nada, porque me voy". Y finalizó comentando que no lo invitaría a su programa, pero sentenció: "Yo creo que si viene, le pondría los puntos, cómo quiero que se maneje... Que no me toquen la hora y el estacionamiento, Mirá qué poco pido, después de tantos años de laburo".