Florencia Peña se accidentó en un viaje y quedó en silla de ruedas: "Odisea"

Flor Peña vive un mal momento en sus vacaciones.

Florencia Peña tuvo un año cargado de trabajo con su protagónico de Mamma Mía, su conducción del Cantando 2024 y sus posteos de redes. De ese modo, la artista decidió viajar al Caribe con su esposo para relajarse y allí vivió un imprevisto que opacó sus días de descanso.

La artista relató en un reciente posteo de redes el accidente que vivió, que derivó en una de sus piernas quebradas. Fiel a su estilo, la actriz le puso humor a la situación, según se pudo ver en un video donde se mostró junto a su esposo, Ramiro Ponce de León. "Hace mucho venía esperando estas vacaciones. Fue un año lleno de trabajo, intenso y hermoso a la vez. Un año donde a pesar del esfuerzo, me pasaron cosas muy hermosas. Pero el cuerpo habla", comenzó su descargo Peña en el pie de foto de su publicación.

"Y cuando te pasas de rosca, te frena. Nos vinimos a este hotel hermoso en Samaná, pero el mismo día que llegué, me doblé el pie y me lo quebré. A partir de ahí, vino la odisea para estar seguros de lo que tenía porque estamos muy lejos de todo. Pero la vida es sabia y si está gritando algo, es porque tengo que escuchar. El humor sin dudas es mi fiel aliado", continuó Peña. Y cerró: "Y el poder de adaptación, también. Yo tengo tatuada una frase que para mí es esencial: Nos pueden arrebatar todo, salvo la libertad de elegir nuestra actitud frente a nuestras circunstancias. Nada salió como lo esperaba y sin embargo, acá estamos con mi marido, el mejor compañero del mundo, riéndonos y poniéndole onda. Por ahora no puedo caminar. Espero poder hacerlo pronto, por todos los compromisos que tengo por delante".

Florencia Peña es la conductora de Cantando 2024.

El problema judicial de Florencia Peña

La presentadora de Cantando 2024 hizo una publicidad de un sitio de apuestas no autorizado y por ese motivo fue citada a declarar en la Justicia. "Me llegan muchos trabajos que algunos hago y otros no, este me parecía un trabajo normal supuestamente, vino por una agencia, eran dos historias y dije 'vamos para adelante'", comenzó su descargo al respecto.

"Resulta ser que era clandestino e, inmediatamente, cuando me enteré por los medios no lo hice más. Éticamente no está bien y, con esto se destapó una olla, yo no sabía que el 80% del juego en Argentina es ilegal", continuó Peña, en diálogo con LAM. Y agregó: "Sé que somos muchos los que estamos metidos en esto, que nos mintieron. Me da asombro que hayan querido visibilizar tanto algo que es ilegal, mucha impunidad. Yo tengo que ir a declarar, sí. Un horror eso. Presenté los chats sobre como fue la contratación que parecía todo legal".

La pelea del hijo de Flor Peña con Fernanda Iglesias

"Yo a tu mamá la hice famosa porque le hice 150 mil notas y le di una manija", comentó picante Fernanda Iglesias en LAM. Por su parte, el hijo de Flor Peña no se quedó callado y le respondió: “Lo bueno es que vos te hacés famosa hablando mal de los demás, que eso está bueno ¿Sabés que está bueno igual? Que cuando hables de los demás, hables bien de los demás, porque eso habla peor de vos, si todo el tiempo hablás mal de los demás. Es horrible escucharte hablar tan mal de la gente y más cuando te metés con el laburo y el talento de los demás”.