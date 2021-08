Florencia de la V fulminó a Mica Viciconte: “Muy prejuicioso”

La vedette se manifestó en A la Tarde sobre las declaraciones que la actual pareja de Cubero lanzó contra Nicole Neumann.

Florencia de la V se metió en la disputa de Mica Viciconte y Nicole Neumann y lanzó algunos dardos hacia la actual pareja de Fabián Cubero. Después del sobreseimiento del futbolista en las acusaciones que la madre de sus hijas le había hecho, la ex participante de Combate dio declaraciones y lapidó a la ex de su novio, quien le puso un bozal legal para que no se refiera en público a sus hijas.

La actriz hizo referencia a las declaraciones de Nicole, quien afirmó que no podía opinar de algunos temas porque no era madre. “Es un comentario bajo, porque el hecho de no ser madre no me impide saber cómo tratar a un nene. Yo no me enrosco, pero hay mucha gente que quizás no puede ser madre, y un comentario así puede ser doloroso”, expresó Viciconte

Y, cuando la notera le preguntó sobre el tema, reveló que congelaría óvulos. “Yo creo que sí podría congelar, me gustaría tener dos hijos. Pero lo de los óvulos no lo descarto porque tengo amigas que están llegando a los cuarenta y se ve que a las mujeres les agarra, medio una depresión, de ‘No tuve una pareja estable’, entonces me parece que es una tranquilidad para todas las mujeres”.

Como respuesta a esas declaraciones, Flor de la V consideró prejuicioso y estigmatizante el pensamiento de la pareja de Cubero, ya que no todas las mujeres tienen el deseo de ser madres. “Dice que las mujeres llegan a las cuarenta y se desesperan porque no están casadas y no son madres. ¡Atrasa un millón de años! Marcela Tinayre lo tuvo a los cincuenta y dos como si nada. Me parece que la verdad tiene como un discurso prejuicioso, muy prejuicioso”, arremetió la actriz.

“Yo tengo una cautelar desde hace años y nosotros con Fabián la respetamos. Cuando uno está tranquilo en su casa, ya está. Lo que a mí me molesta es que dicen ‘salen a hablar’. ¡No! ¡Ni Fabián ni yo hablamos! Hasta el día de hoy hicimos todo perfecto”, lanzó luego la ex concursante de Bailando por un sueño, en referencia a su molestia por supuestas informaciones erróneas que se divulgaron en los medios.

Emotivo texto

A pesar del costado frívolo y banal de Florencia de la V muestra en A la Tarde, donde opina sobre temas de la farándula, en sus columna de Página 12 va hacia lo más profundo de sí y despliega su sensibilidad en emotivos artículos. De esa manera, la actriz compartió un conmovedor texto por el cumpleaños número 10 de sus hijos. “Me acuerdo los miedos que yo tenía en esa época, con otra Argentina totalmente diferente, y todo lo que había provocado que yo iniciara ese camino de la maternidad. Me dijeron cosas espantosas", expresó en un fragmento de su texto.

"Cosas extremadamente siniestras. Parecía que la gente se peleaba por ver quién podía ser más hiriente conmigo. Opinaban sobre lo que yo iba a hacer, y en todo ese contexto, yo pensaba muchas veces si estaba haciendo bien en traerlos a este mundo extremadamente cruel, porque iban a tener que luchar contra este prejuicio”, siguió, en alusión a cuán hostil era la sociedad para con las personas trans.