Flor Vigna denunció en vivo a Nico Occhiato: “Esas cosas no se hacen"

La expareja tuvo un picante momento al aire. Flor Vigna chicaneó a Nico Occhiato en vivo.

Nicolás Occhiato y Flor Vigna volvieron a dar la nota en El último pasajero con un picante chicaneo sobre su época como pareja. Esta vez fue la actriz la que lanzó un picantísimo dardo contra el conductor, para las risas del público.

Occhiato y Vigna mantienen aún cierta tensión amorosa pese a que hace un largo tiempo que no están juntos. Los influencers suelen compartir proyectos laborales juntos y El último pasajero los mantiene muy juntos, a puro cruce dialéctico. Los dos siempre aprovechan la oportunidad para lanzar algún comentario con doble intención y exponer temas de su frustrada relación. No obstante, esta vez, Vigna fue fulminante.

Los presentadores ayudaron a una participante a realizar una tarea muy particular para que dos compañeros puedieran subir al micro de su color. La joven debía colocar sin errores una contraseña de teléfono luego de verla una sola vez. Pero en medio del juego, Flor aprovechó para deslizar un palazo contra su exnovio.

"Llegó el gran momento de la contraseña! Decime, Agus, ¿estás de novia?”, preguntó Vigna a la joven que intentaba sumar pasajeros para su viaje de egresados. Frente a la respuesta negativa de su parte, la actriz retrucó: “¿Nunca revisaste una contraseña ni nada?”. La concursante volvió a responder que no y la conductora la felicitó por su forma de actuar. No obstante, de inmediato disparó contra Occhiato.

“Esas cosas no se hacen. Occhiato solamente las hace”, arremetió Vigna. Nico escuchó pefectamente la acusación y trató de aclararlo de inmediato: “Yo nunca revisé nada. ¡Pará porque me estás matando!”. Las risas estallaron en el estudio y Flor Vigna volvió a recoger el guante con otro comentario que deslizó disimuladamente: “¡Volvamos al programa, por favor, Occhiato! Estás desconcentrado”. "Era ella la que desconcentraba”, admitió, no obstante, la bailarina.

Nico Occhiato estaría en una relación con una figura de TN y El Trece: "Chapando fuerte"

Nicolás Occhiato se encuentra en un vínculo amoroso tras su última relación con Flor Vigna. Luego de la batalla con Mario Pergolini entre Luzu TV y Vorterix, se revelaron detalles al respecto de su situación amorosa y tiene que ver con una reconocida periodista de TN Todo Noticias y El Trece.

Se trata de Naza Di Serio, la joven periodista de 23 años que trabaja en la señal televisiva TN Todo Noticias y además, condujo 100 Argentinos Dicen, el programa de Darío Barassi por El Trece cuando el presentador se tomó vacaciones. En este marco, Estefi Berardi dio detalles a través de Mañanísima junto a Carmen Barbieri por Ciudad Magazine.