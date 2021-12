Flor Peña sorprendió desde España: "Vine a encontrarme con un jugador"

Flor Peña le hizo una inesperada confesión desde España a Zaira Nara sobre el motivo real de su viaje.

Florencia Peña conversó con Zaira Nara, que quedó a cargo de la conducción de su programa, Flor de Equipo, mientras ella se encuentra en España. En medio de una charla entre ellas dos, Peña soltó el verdadero motivo de su viaje: encontrarse con un futbolista.

Flor se fue a Europa junto con Marley para participar en su programa, Por el mundo, en el que distintas celebridades lo acompañan a recorrer otros países. Esta vez, ella fue la convocada para la aventura y, en diálogo con Zaira, habló sobre la razón que la llevó a estar allí.

“Bueno, Marley. Esperame que ahí estoy yendo para que a partir del lunes hagamos el programa desde Barcelona y hagamos lo mejor sabemos hacer: reírnos de cualquier idiotez y que nadie entienda de qué nos reímos”, había adelantado Peña horas atrás, en un video compartido en sus historias de Instagram.

“Está Flor Peña desde Barcelona con Marley. Te estoy cuidando el programa de la mejor manera que puedo”, le dijo Zaira, mientras ella del otro lado del mundo le respondía: “Hola, buenas tardes. Cuatro horas más. Me vine clandestina a encontrarme con un jugador de fútbol”. Esta fue una clara referencia a la polémica por “La China” Suárez por su encuentro en París con Mauro Icardi, futbolista del PSG y esposo de Wanda Nara, hermana de Zaira.

Entre risas, Nara le respondió: “No estaría nada mal, mirá. Ahora que está todo permitido, dale para adelante”. “Nooo, no”, contestó Flor. Al instante, se dio vuelta y vio a Marley caminando por la calle hacia donde estaba ella. “¡Pará, pará que me acabo de encontrar a Marley! ¡No te la puedo creer, boludo! Acá estamos, en Barcelona”, bromeó frente a las cámaras.

La crisis de Zaira Nara con su marido tras el Wandagate

Después de la polémica entre Wanda, Icardi y “La China”, se supo que Zaira Nara también se vio afectada: su esposo, Jakob Van Plessen, fue quien había estado con Icardi esa noche en la que se encontró con Suárez en el hotel e incluso lo ayudó a concretar la cita. Es por esto que el matrimonio de la conductora se vio afectado, según contaron fuentes cercanas a ambos.

Sin embargo, semanas más tarde, la entrevistaron y negó que su matrimonio estuviese en un mal momento. “Se habló de que tu marido estuvo involucrado porque fue la persona que esperó a Mauro en el auto durmiendo mientras él iba al hotel a ver a ‘La China’ y que vos habrías estado en una crisis importante con él por esto. ¿Hay algo que quieras decir o aclarar al respecto?”, le preguntó un periodista de Intrusos.

“No. Que estamos bárbaro y que, como te repito, no quiero involucrarme en el tema porque realmente, si bien es un tema que me involucra porque es de mi familia, no soy protagonista, entonces no quiero hacerme cargo ni decir nada de algo que no tengo nada que ver”, contestó ella.