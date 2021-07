Flor Peña destruyó a Chile tras la denuncia de violación de la sobrina de Vicuña

La actriz se refirió a la grave acusación de Rafaela Vicuña en Instagram, quien aseguró que fue violada cuando tenía 13 años por un hombre de 24. "Se destapó la olla y mucha gente va a tener que dar respuestas", dijo.

La ex "Casados con hijos" no tuvo piedad con lo que ocurre en Chile.

Florencia Peña reaccionó a la grave denuncia de la sobrina de Benjamín Vicuña, Rafaela, quien aseguró que fue violada a los 13 años por un hombre de 24 llamado Elías Isaac Sotomayor Urrutia cuando era parte de un campamento de música organizado por una institución de su Chile natal. "Se destapó la olla y ahora mucha gente va a tener que dar respuestas", dijo la actriz en su programa Flor de equipo, por Telefe.

“Me llama mucho la atención porque la vida de Vicuña interesa mucho y no entiendo cómo los medios, hasta el día de hoy, no se hicieron eco de esta denuncia, de algo tan grave...”, continuó en la misma senda la conductora de 46 años.

Visiblemente molesta, "Flor" Peña agregó: “Yo creo que esto excede a Vicuña, le está tocando el c... a mucha gente y van a tener que dar respuestas. No es tan fácil. Ya no es si Vicuña se separó, si ´Pampita´ o si la ´China´ (Suárez)… Hay mucha gente que va a tener que salir a dar una respuesta de por qué pasó esto y por qué esto les pasó a muchas mujeres. Creo que ahí es donde empieza el stop en Chile, ¿no?”.

Además, la ex Casados con hijos (Telefe) apuntó contra ciertos medios de comunicación trasandinos, ya que aseguró que “la gran diferencia entre la prensa chilena y la argentina es que en la chilena siempre va a proteger a los grupos privilegiados”.

Luego de la publicación de Rafaela Vicuña en su cuenta oficial de Instagram (@rafaelavicuna_), la artista expresó: “Más allá de Vicuña, esto vino a destapar una olla que excede a él y que tiene que ver con la alta sociedad chilena. El punto es que esto destapa una olla que además de la víctima, del infierno que vivió esta chica, están las victimas que empiezan a aparecer y está la institución".

"Imaginate a los padres que están mandando a sus hijos a esta institución, se levantan con esta noticia y ¿qué hacen?", se preguntó Florencia Peña, completamente indignada. "Acá hay una cosa que se está destapando que va más allá de un crimen puntual. Esto destapa una olla de la que alguien se va a tener que hacer cargo, porque esta institución sigue abierta”, se quejó.

Por último, se puso del lado de Rafaela: “La víctima siente culpa, siente que debería haber hecho otra cosa, pero no es tan fácil pertenecer a una clase. No es que en la clase alta esto no sucede, sino que denuncian menos. Se atreven menos por el contexto, por lo que significa para una mujer. Imaginate para una niña”.