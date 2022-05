Flor Peña debutó en América Tv y sorprendió con el rating

La llegada de La Puta Ama a la grilla de América TV generó furor dentro del programa.

Este lunes 9 de mayo, Flor Peña debutó en la conducción de su nuevo programa de América TV llamado La Puta Ama. Con la premisa de "si no nos podemos reír de nada nos vamos a reír de todo", la actriz inició un nuevo camino en la televisión. Con este esperado debut que acompañará las noches del canal, el programa logró grandes cifras de rating.

A las 22 puntual, Flor Peña inició el programa de humor. En el panel está acompañada de Diego Ramos, Dan Breitman, Noralih Gago, Señorita Bimbo y Chino D'Angelo. "Esto es un late night pegado con skecth, con cinta scketch"

A penas inició el programa, Flor Peña alcanzó cifras que rondaron los 3,6 y los 3,4 puntos de rating. Incluso, superó a La Hora Exacta, el programa de cultura general que se emite por El Nueve y que es el mayor rival de la conductora durante la franja horaria.

Cabe resaltar que el programa inicia luego de la emisión diaria de LAM, por lo que arrancó su primera emisión con un piso de 3,9 puntos de rating. Aunque si bien a medida que avanzó el programa los números descendieron, el show de Flor Peña logró mantenerse en una cifra estable.

Hacia mediados del programa de Flor Peña, en donde hicieron escenas de humor, debates sobre los temas del momento y algunas escenas improvisadas, las cifras oscilaron entre los 3 y los 2,5 puntos. Por último, la primera emisión cerró con un piso de 1,5, una baja abrupta en comparación a la hora de inicio.

La emoción de Flor Peña al comenzar un nuevo proyecto

En medio del sketch de humor que realizó Flor Peña a lo largo del programa y la presentación de sus acompañantes, la conductora se tomó unos minutos para agradecer la oportunidad que le brindó el canal.

“Quiero decir que estoy muy feliz de verdad. Desde que llegué a América no fue más que pasarla bien y juntarme con gente que tiene ganas de hacer cosas lindas”, comenzó. “Cuando me preguntaron qué quería hacer yo les dije ‘yo quiero ser yo en la tele’, entonces me dijeron ‘vas a tener que ir después de las 10 de la noche’”, continuó entre risas.

“Yo agradezco la libertad que me está dando América. Y tener este lugar siendo mujer, que parece una locura decir esto pero no tenemos mucho lugar”, finalizó Peña y prometió entretener a su público con humor.