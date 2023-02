Flor Moyano se quebró al hablar sobre su denuncia contra Juan Martino: "Es una herida que no se cierra"

Flor Moyano brindó detalles sobre su denuncia por abuso sexual contra Juan Martino, su excompañero en El Hotel de los Famosos 2.

Flor Moyano habló sobre el duro momento personal que está atravesando tras su denuncia de abuso sexual contra Juan Martino, con quien compartió espacio de trabajo en El Hotel de los Famosos 2 (El Trece).

La joven declaró días atrás que había sido abusada sexualmente por su compañero en varias ocasiones dentro del reality. Además, agregó que la producción encubrió los hechos. Mientras la Justicia se encarga del tema, la actriz volvió a hablar sobre el tema y se quebró en llanto en plena nota.

Martino fue expulsado de El Hotel de los Famosos, pero el reality se sigue transmitiendo. "Me cuesta muchísimo ver el programa, porque me veo ahí expuesta y veo cómo fue paso a paso manipulándome y llevándome a un lugar de sometimiento. Me siento terriblemente mal, me da vergüenza verme, lo miro sola en mi cuarto para estar atenta y recordar más momentos", relató la influencer en diálogo con LAM (América TV). Y destacó que "es un momento muy difícil" y que "tener que revivir esas situaciones de abuso es muy duro". "Uno piensa que con el correr de los días se pasa, pero no, es una herida que no se cierra", reflexionó.

La actriz se quebró en llanto al contar que su madre y su hermano se enteraron de todo lo que había pasado cuando estaban los tres mirando LAM, ya que hasta el momento ni siquiera había logrado ponerlo en palabras. "Ese día fue durísimo, pero hoy me siento liberada de que pude contarlo. Yo no sabía qué hacer, porque también está en juego mi carrera y mi trabajo. Hoy me da vergüenza hasta subir una historia porque siento que me van a juzgar", confesó entre lágrimas.

Sobre la manera en que Juan Martino la llevó a esa situación, la joven explicó que no es nada fácil darse cuenta de lo sometida que está una persona en ese momento y que "a una víctima le cuesta bastante reconocer lo que realmente sufrió". "Fui cayendo con el tiempo de muchas situaciones de abuso y violencia que sufrí ahí adentro. Tuve un shock postraumático que no es fácil de atravesar, yo estaba sola ahí adentro. Pude hablarlo con mis compañeros, aunque ellos mismos me incitaban a que cediera ante sus requerimientos. Pensaba: '¿Soy yo la que está errada por no querer tener relaciones sexuales con él?'”, recordó.

El testimonio de Flor Moyano sobre el abuso sexual que sufrió por parte de Juan Martino

“Vengo por la presente a instar formal denuncia penal por la comisión de delitos de abusos reiterados, abuso sexual con acceso carnal, contra el señor Juan Manuel Martino”, comienza la denuncia emitida por Flor Moyano. Entre todas las situaciones que la influencer señaló, una de las primeras fue cuando estaban en la pileta con el resto de sus compañeros. "Estábamos en la pileta en grupo, en unos inflables, y Juan me metió el pie en la cola. Me puse muy mal, lo expuse. Él se enojó y me comenzó a insultar con mucha violencia”, recordó.

Además, detalló que Martino siempre quería acostarse a su lado y "aprovechaba la situación para tocarme con su miembro, para intentar manosearme y demás, todo esto delante de todos los demás". Días después, abusó sexualmente de ella mientras estaban en el baño. “Me realizó sexo oral y me penetró con su miembro sin mi consentimiento y sin protección. Esa situación me derrumbó. Fue el peor momento de mi vida. Jamás pensé que me iba a suceder algo así”, relató.

Al poco tiempo después, volvió a repetirse la misma situación. "Sin darme tiempo para contestar, se me subió arriba, me empezó a besar, me bajó el pijama y me comenzó a penetrar. Yo estaba en shock”, agregó Moyano. Incluso denunció que uno de los productores, llamado Nicolás, avaló la situación y les arrojó preservativos. "Yo tenía tanta vergüenza y humillación que lo único que quería hacer era ir al baño pero tenía miedo que venga él. Decidí dormir y llorar", cerró.

La Línea 144 brinda atención, asesoramiento y contención para situaciones de violencias por motivos de género, las 24 horas, de manera gratuita y en todo el país. Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o sabés de alguien que lo sea, llamá a la línea 137. Es gratuita, nacional y brinda contención, asistencia y acompañamiento las 24 horas, los 365 días del año.