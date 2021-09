Flor de la V reveló cómo era Ricardo Fort detrás de las cámaras: "Era un gay elitista"

Flor de la V habló con Steven Gómez, uno de los amigos más cercanos de Ricardo Fort, sobre la vida personal del empresario difunto.

Flor de la V conversó sobre Ricardo Fort en A la tarde junto con Steven Gómez, uno de los amigos más cercanos del difunto empresario. Él empezó a hablar de cuando se conocieron en la década del 80 y, en medio de su relato, Flor lo cortó e hizo un comentario muy particular sobre Fort.

“Nos conocimos en un desfile de modas, en 1987”, relató Steven. Cuando le preguntaron cómo era el grupo de amigos más íntimo de Ricardo, el invitado contó que eran muchos, casi 200 personas. Flor de la V lo interrumpió y le marcó la diferencia entre tener conocidos o compañeros de trabajo con tener amistades genuinas.

“Amigos eran muy pocos. Aparte él era una persona que, nadie lo dice, pero era un gay elitista. Tenía sus amigos que eran como Las Divinas y Las Populares”, agregó, en referencia a la serie Patito Feo, en la que habían dos grupos de amigos muy estereotipados, en donde Las Divinas eran las chicas hegemónicas, “cool” y que estaban a la moda.

“Eran todos los chicos lindos de buen cuerpo, no era tan abierto y tan amiguero. Me acuerdo que en Búnker había un escalafón que era así: había unas escaleras y las maricas más top se ponían arriba”, continuó de la V. “Yo pasaba por ahí, era muy chica, pero estaban ahí todos los lindos, y él pertenecía a esa élite de los gays. Tenía un grupo muy chiquito él, no era tan abierto”. “Antes de la fama, después hubo un grupo muy grande y hubo mucha amistad”, aclaró Gómez.

El escándalo entre Virginia Gallardo y los familiares de Ricardo Fort

Virginia Gallardo, ex de Fort, estuvo envuelta en una gran polémica después de que se negara a participar de su biopic, El Comandante. Tras el enojo de los hijos de Ricardo, Virginia hizo su propio especial sobre él en televisión, en un ciclo de América TV llamado A mi manera.

“Quería pedirles disculpas. Lamento profundamente lo sucedido y me hubiera gustado que las cosas se den de otra manera, pero acá estamos y esta es mi manera, también, de homenajear a papá, de recordarlo y que ustedes se queden con el mejor tesoro que puedan tener de lo que fue Ricardo en vida, conmigo, por supuesto”, expresó Gallardo. “Quiero destacar la figura de Gustavo y Marisa, dos personas incondicionales, decirles que los quiero y que sin duda, Ricardo estaría muy orgulloso de ver cómo educaron, criaron, y al día de hoy cuidan a sus hijos y en lo personal, a los niños. Para mí quedaron así en el tiempo, si bien compartí otros momentos ya más de grandes, pero para mí serán eso toda la vida”, cerró.