Flor de la V contó toda la verdad de sus chats con Fede Bal: "Sabor amargo"

La conductora de televisión se refirió al escándalo que la tuvo como protagonista en los últimos días, tras la viralización de supuestos chats suyos con Fede Bal. Flor de la V habló de transfobia en las redes sociales.

Flor de la V reaccionó en vivo ante los rumores de amorío con Federico Bal, tras la viralización de supuestos chats entre el actor y ella. La conductora de Intrusos reveló su verdad ante las especulaciones de la prensa y de las redes sociales e hizo hincapié en la transfobia que sintió en estos días.

"Cuando me voy del programa, me desconecto de todo. Entonces, me enteré de unos chats falsos entre Fede Bal y la señora (Señalándose a ella misma). Yo voy a hablar de este tema porque la verdad es que estuve pensando y tengo un sabor amargo. ¿Por qué tengo un sabor amargo? Porque hay algo que sucede hace muchos años, en el espectáculo puntualmente, que tiene que ver con la violencia que vivimos las identidades trans", comenzó su descargo la actriz y conductora de televisión.

De la V señaló el perjuicio desde el que se informa que Bal habría tenido una relación con una mujer trans. "Y, en este caso, yo quiero hacer foco en eso. Cuando señalan que Fede habría tenido una relación con una mujer trans, lo dicen desde un lugar de prejuicio", continuó. Y sumó: "Desde que yo debuté no un hubo un día que no se hayan metido con mi sexualidad, con mi genitales. Se han burlado, han bastardeado, disfrutaban hiriéndome".

Florencia contó que lloró mucho durante los primeros años de vida de sus hijos por los comentarios que se pronunciaban sobre ella en los medios. "Llegué a sentir vergüenza de mi identidad. Vergüenza de ser porque crearon estas cosas falsas para seguir atacando mi identidad. ¡No tengan vergüenza! ¡Nunca más! No les voy a dar ese poder. No tenemos nada malo. Soy una travesti orgullosa de mi cuerpo y me amo con todo mi ser. Años me llevó decirlo. Te lo digo a vos, que te burlabas de mí, y a todos, ¡no te da la cara, no les da la cara!", concluyó De la V antes de decirles a los televidentes que se animen a ser ellos mismos y que se amen como son.

La fuerte frase de Jorge Rial sobre los chats de Fede Bal

Las famosas involucradas en chats con Fede Bal son De la V, Lourdes Sánchez y Estefi Berardi, ante lo que Jorge Rial soltó una fuerte acusación desde su cuenta de Twitter: "Todos los chats son ciertos. Repito, todos los chats son ciertos", escribió sin tapujos.