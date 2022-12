Filtran quién se va de Gran Hermano: el séptimo eliminado en Telefe

En la gala de eliminación de Gran Hermano, reality conducido por Santiago del Moro, se conoció quién sería el participante eliminado que abandona la casa esta noche. El nuevo concursante que se va del programa de Telefe.

Tras más de un mes y medio del comienzo de Gran Hermano, el programa afronta una de las etapas más difíciles. En la gala de eliminación de este domingo 4 de diciembre, un participante quedará fuera del programa de Telefe. Y curiosamente, se filtró quién podría ser el séptimo concursante que se va de la casa.

Para la gala de esta noche, que sin dudas será muy peleada debido a todos los polémicos episodios que hubo en la última semana, Daniela, Nacho, María Laura "La Cata" y Walter "Alfa" Santiago son los cuatro participantes que quedaron en la placa de eliminación. Es clave tener en cuenta que Romina Uhrig -líder de la semana- decidió salvar a Coti Romero y no a "Alfa". De esta forma, los televidentes deberán enviar el nombre de uno de los cuatro concursantes que están en placa con un mensaje SMS al 9009 para elegir quién no debe seguir en el reality.

Quiénes son los participantes eliminados de Gran Hermano 2022 hasta el momento

Tomás Holder.

Martina.

Mora.

Juan Reverdito.

Lucila "La Tora".

Juliana.

Quién se va de Gran Hermano en la gala de eliminación de este domingo 4 diciembre

En las últimas horas trascendió en las redes quién es el participante que abandonará la casa de Gran Hermano. De acuerdo a diversas publicaciones y comentarios que hubo en Twitter, Daniela se irá del programa por el voto de la gente. En tanto, Nacho, María Laura y Walter "Alfa" Santiago continuarán en el reality.

El sorpresivo abandono que planea una figura de Gran Hermano

Uno de los participantes de Gran Hermano expresó su desinterés por conseguir el premio económico en el reality de Telefe y resaltó la buena calidad de vida que llevaba fuera de la casa.

Se trata de Walter "Alfa" Santiago, que en las últimas horas soltó: "Tengo una vida de la puta madre afuera. No vuelvo a una oficina de lunes a viernes 8 horas. Ni el premio me importa. ¿15 palos, 50.000 dólares?. No lo necesito. Me cago en el premio". Hablando con Agustín, el hombre de 60 años no expresó directamente su voluntad de marcharse aunque resaltó las bondades de su vida fuera de la casa más famosa del país. Este domingo puede irse por voluntad del público, si es que no lo hace antes, ya que está en la placa de nominados.