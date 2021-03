¿Qué se dijeron el economista y la actriz?

Luciana Salazar y Martín Redrado protagonizaron un escandaloso diálogo que fue filtrado hace pocos días en la televisión argentina. Fue Intrusos el programa de espectáculos encargado de difundir esta conversación en la que la actriz amenazó al economista con palabras poco felices. "Te reviento", fue una de las frases que se le escuchó decir a la modelo.

“Tema mediático para mi tiene que ser step by step como vos decís. Pero vamos, por ejemplo, no mañana, pero pasado mañana ponele. Vemos si lo hacemos acá en una fuente, en un medio digital o buscamos a alguien que lo pueda decir en la tele. Decir ‘se juntaron para aclarar la situación porque Martín no quiere que Luciana se sienta mal con todo esto, porque hay cariño’”, se escuchó decir a Salazar, quien (a juzgar por la charla) en ese momento se encontraba entablando un regreso sentimental con Redrado.

Acto seguido, y con el asentimiento de Redrado, Salazar prosiguió: “Pasito a pasito. ¿Sabés por dónde podés empezar? Más adelante podés seguir a mi hija en Instagram. Esas son cosas que después nos sacan en los medios sin hacer nada. Me gustaría que el compromiso de Ana (Rosenfeld), que nosotros le contamos lo que decidimos. Para que ella sea testigo también de esto. Porque ahora vos si mañana me ca…, me cambiás toda la historia. Me quiero matar”

La advertencia de Luciana Salazar a Martín Redrado: "No juegues conmigo"

“No juegues conmigo con eso. Va a depender mucho sobre todo de vos, Martín. Yo soy una mina easy en eso. Vamos de a poquito, haciendo las cosas prolijamente para que sea un cuentito lindo. Que lo entiendan. Lo que quiero es que le digamos a Ana para que sepa a lo que llegamos, que esté al tanto”, agregó la protagonista, quien luego sentenció su pensamiento con una clara advertencia a su interlocutor.

De forma tajante, Luciana Salazar exclamó: “Entre nosotros sabemos como que empezamos una relación, aunque todavía no la publiquemos, pero para que sepa que tiene que haber un respeto entre nosotros. Vos no vas a salir con alguien a comer porque te reviento, sino me estás jodiendo a mí. Después, lo que vos quieras hacer conmigo en esta etapa. Y bueno, veamos. Veamos cómo podemos hacer algo sin que nos vea nadie. Vos conoces también más Miami”.