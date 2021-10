Filtran el maltrato de Fernando Gago contra su amante: "Es un gato"

Salieron a la luz nuevos detalles del escándalo entre Fernando Gago, Gisela Dulko y la amante de él, Verónica.

Fernando Gago y Gisela Dulko están medio de una separación extremadamente mediática: él la engañó con una de las amigas de ella, llamada Verónica. Después de la versión que aseguraba que la extenista los había encontrado en la cama en su propia casa, la panelista de Los Ángeles de la Mañana (LAM), Yanina Latorre, dio una nueva versión de los hechos.

De acuerdo con lo que le contó una persona del círculo íntimo de la extenista Gisela Dulko, ella no encontró a Gago y a su amante en su cama y ese dato es completamente falso. Sin embargo, hay otro casi de peor: él le confesó sin tapujos que estaba enamorado de Verónica y a los pocos días se fue a vivir con ella.

“Tengo novedades de Gago, de parte del entorno de Gisela. No hablé con Gisela sino con alguien muy cercano a ella. Hay un par de diferencias con la información de Cinthia”, comenzó Latorre, en relación a la versión que había conseguido su compañera. “Gisela asume los cuernos, asume la separación, pero dice que no los encontró en la cama. Ella era muy amiga de esta chica, y esta chica le decía: ‘Es un nabo tu marido, lo tenés que dejar, separate”, detalló.

Asimismo, Yanina dijo que Gago le hablaba mal a Gisela sobre su amante y le decía: “No quiero que seas amiga de ella, que es un gato”. “Él estaba viviendo en Mar del Plata, Gisela quiso ir a vivir con él, él no quería bajo ningún punto de vista, la hizo mudarse y cambiar a los chicos de colegio, todo un mecanismo raro. Y ella empezó a atar cabos por cositas y a desconfiar”, añadió la panelista.

“Se sienta un día en la cena y le dice: ‘¿Pero vos te estás encamándote con esta?’. Y él le dijo: ‘Sí, estoy enamorado’. Dijo que él le aceptó todo. Al otro día se fue y se mudó”, continuó Yanina, y agregó que Gago le alquiló la casa a una mamá del colegio de sus hijos y se fue a vivir con Verónica ahí. “A los tres días de que Gisela lo encaró. No lo negó, no se defendió. Pero ella dijo que no los encontró en la cama”, cerró Latorre.

¿Gisela Dulko también le fue infiel a Fernando Gago?

A lo largo de la semana surgieron miles de rumores en torno a este tema. Uno de ellos, revelado por Cinthia Fernández en LAM, aseguraba que ella también lo había engañado. “Me llegó la información de alguien cercano a Verónica, la amante de Gago, de que Gisela en un momento en el que el matrimonio estaba mal le habría sido infiel a él con un chico llamado Agustín. Me dijo que los amantes fueron dos. A partir de la crisis, también habría estado con un famoso dentista de Nordelta”, declaró Cinthia. Sin embargo, no hay nada que pruebe esta teoría por el momento.