Filtran el futuro de Mario Masssaccesi en TN y nadie lo esperaba: "Es un secreto"

Revelan qué pasará con Mario Massaccesi en El Trece, en medio de la lucha por el rating y las apuestas a nuevas figuras.

Mario Massaccesi es un periodista y conductor de radio y televisión, conocido por formar parte de El Trece y TN. En las últimas horas, se dio a conocer que TN tomó una fuerte decisión sobre su rumbo profesional. Esta situación tuvo lugar luego de que se conociera la fuerte pelea de Eduardo Feinmann con Jonatan Viale, quienes hacían su famoso pase en LN+. Para la mala suerte de Massaccesi, esto afectará su día a día laboral dentro del canal.

La pelea entre Fienmann y Viale generó una gran sorpresa entre los televidentes, especialmente porque ambos periodistas parecían coincidir en muchos aspectos y tener una buena relación como colegas. Sin embargo, y según trascendió, Feinmann se irá del canal de ultraderecha en el corto plazo.

En Intrusos (América TV) aseguraron que Feinmann se marchará de LN+ para pasarse a TN. "Quieren dividir, lo quieren dejar a Massaccesi, pero lo quieren para un programa de Feinmann, en el medio, sandwichito, entre ellos dos. En LN+ alargarían todo", aseguró Guido Záffora.

"Lo que me cuentan es que él (Feinmann) ya lo dijo en la radio, ya se lo dijo a los compañeros, está negociando la guita, la plata que es lo más importante. En LN+ ya se sabe, es un secreto a voces, ya lo habló con las autoridades. Lo que resta es firmar el contrato, y ahí lo anuncia", sumó el panelista. Cuando Marcela Tauro le preguntó cuándo ocurrirá esto, Záffora aclaró: "El año que viene".

Por qué se pelearon Eduardo Feinmann y Jonatan Viale

Según informaron en A la Tarde (América TV), la interna entre Feinmann y Viale viene desde hace un tiempo y no tendría vuelta atrás. “¿Qué es lo que pasa con esta interna que sigue creciendo y el pase que ya no ocurre, pero los clientes piden a gritos, porque es ‘el momento por excelencia’?”, le preguntó Karina Mazzocco a Marina Calabró, quien también trabaja en el canal.

"Esta guerra es entre ellos... me parece que está bien la posición que tomó el canal, que es no forzar aquello que hoy no están dadas las condiciones. ¿Viste que esto es bastante dinámico? Hoy tenés un problema, mañana te olvidaste por qué te habías peleado... Por suerte pasa un poco eso", explicó Marina.

Con respecto a la firme decisión que tomaron los directivos de LN+ tras sus reiteradas peleas, agregó que por ahora "no hay ninguna intención de las partes" por volver a trabajar juntos en el futuro. "Me parece que está bueno que el canal no lo fuerce, porque si no fluye orgánicamente, tampoco tiene el efecto televisivo que se busca. No los podes forzar, si no sale, no sale", concluyó.