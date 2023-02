Filtran cómo sería el jugado proyecto de Marcelo Tinelli en América TV: "Traer a David Beckham"

El desembarco de Marcelo Tinelli a América TV ya es un hecho. Qué proyectos tiene en mente para el 2023.

Marcelo Tinelli se encuentra en plena diagramación de proyectos laborales en América TV, el canal a donde se fue a trabajar como director artístico tras su paso por El Trece. En la antesala de concretar su firma y oficializar su llegada, se filtró cómo sería el primer ciclo y de qué manera lo llevaría a cabo.

Jorge Rial fue quien confirmó semanas atrás el desembarco del "Cabezón" al canal de Daniel Vila. A partir de ahí, las especulaciones en torno a su desempeño fueron muy diversas, y una persona importante de los medios salió a hablar sobre este tema. "Ojalá que llegue Tinelli. Siempre fue una asignatura pendiente tener a Marcelo en el canal", dijo Liliana Parodi, la exdirectora de contenidos de América TV.

En ese momento, y conociendo cómo trabaja el conductor de Bolívar, especuló con un jugado proyecto en la pantalla de América TV. "Me imagino un Bailando por un sueño en América, obviamente que después hay que adaptar el contenido a la pantalla, pero traerlo a él es como traer a David Beckham", sostuvo Parodi.

Además, se refirió a la conducción de Flor de la V en Intrusos y dijo que "ya era parte, pero de las que nos traía contenidos. Hoy es la que conduce y a mí me encanta, me encanta que sea en vivo y la veo". Luego habló del éxito de Guido Kaczka con Los 8 Escalones por El Trece comparándolo con dos históricos conductores: "Tiene en sus genes un poco mucho de Gerardo Sofovich y un poco de Mauro Viale. Él hace algo blanco, lúdico, corto, que te despeja la mente, tiene todos los condimentos de la interacción que a veces buscamos. El programa está hecho de manera impecable, siempre lo miro".

Por último, enfatizó en el revuelo que causó Gran Hermano por Telefe, el reality show que desde que comenzó tiene un prime time de más de 20 puntos de rating. "No puedo parar de mirar. La amo, estoy enloquecida con lo que pasó anoche en El Debate de Telefe, esto es un producto. Es parte de la industria, y la industria del entretenimiento todo el tiempo está buscando y Santiago Del Moro es el mejor para este momento, Telefe tiene los recursos".

El brutal sincericidio de Marcelo Tinelli tras salir de El Trece: "Cuesta abajo"

Marcelo Tinelli hizo un sentido descargo en sus redes sociales sobre el éxito y las ganas de seguir con proyectos en la vida, tras su abrupta salida de El Trece. El icónico conductor de Showmatch dio a entender que continúa con el mismo espíritu y entusiasmo que tenía cuando comenzó su carrera, a pesar de los acontecimientos de los últimos años.

La figura de Tinelli está desdibujada desde hace años en la industria televisiva, ya que no ha encontrado un formato que le otorgue los resultados de rating que lograba hace una década con Bailando por un sueño o Cantando por un sueño. El auge por los realities de Telefe como Bake Off Argentina, MasterChef Celebrity y La Voz Argentina hizo que el ex de Guillermina Valdés atravesara un momento de incertidumbre a nivel laboral y aún no ha encontrado su lugar en la nueva manera de hacer televisión, ya que el año pasado Canta Conmigo Ahora fue un ciclo que en un principio funcionó bien. Aun así, el advenimiento de Gran Hermano hizo que sus números cayeran notoriamente.

"Desde el momento en que perdemos le deseo de aprender y de mejorar, nos volvemos apáticos y autocomplacientes. En ese estado, vamos cuesta abajo y nos vemos derrotados. Solo a través de nuestro continuo desafío de avanzar y salir adelante podemos disfrutar el dinamismo de la existencia y el sabor de la auténtica victoria", escribió el conductor de televisión en una de sus historias de Instagram en alusión a la importancia de la resiliencia.