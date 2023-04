Figura de Telefe renunció a un programa y se va del país: "Me voy"

Un reconocido integrante de un programa de Telefe tomó la drástica decisión de renunciar al canal para abandonar el país. El inesperado adiós de un reconocido panelista.

En las últimas horas, en Telefe se dio a conocer una noticia que generó revuelo en el mundo de la TV argentina. Una reconocida figura de un exitoso programa del canal de las tres pelotitas decidió renunciar y anunció que se va del país.

Se trata de Gastón Trezeguet, panelista del ciclo A lo Barbarossa. La encargada de anunciarlo fue la propia Georgina Barbarossa en plena transmisión en vivo. La conductora tomó la palabra y manifestó: "Bueno, hoy no es un día más para el programa. Hoy es un día especial porque es el último de Gaston Trezeguet. Lo vamos a extrañar porque lo queremos mucho y fue una parte importante de este ciclo".

Frente a esto, el ganador de la primera edición de Gran Hermano asintió y luego soltó quién será su reemplazo: "Me cambian por Alfa, porque ahora parece que viene él, je...". Tras algunas risas, Analía Franchín se mostró sorprendida con la situación. "¿En serio, Gastón? ¡Pero me están cargando! No puedo creer... ay, me cagaron el día con esto", lanzó la panelista.

Gastón Trezeguet le dijo adiós a Telefe.

¿Cuál será el futuro de Trezeguet? Por lo pronto, el ex participante se marchará del país, aunque no dio demasiados detalles sobre lo que hará: "Ahora lo que voy a hacer, en primer lugar, es ir a Cancún, a México. Me voy mañana mismo a la noche. Yo también estoy muy agradecido por esta oportunidad. Igual, no se despidan tanto que nos vamos a seguir viendo por los pasillos, eh".

Figura de América TV dio el portazo y se va a Telefe

La batalla por el rating en la televisión argentina es encarnizada, por lo que los pases entre canales son cada vez más frecuentes. De la misma manera, la paciencia en las señales con los productos es menor, lo que implica que sean más los programas que dejan el aire al poco tiempo de comenzar.

Alguien que pasó por esto es Florencia Peña, cuyo paso por la pantalla de América TV con LPA fue fugaz: duró menos de un año en la señal del Grupo América. Pero lejos de que eso fuera un problema, la actriz y conductora ya consiguió un nuevo trabajo en una gran apuesta para esta temporada.

Es que según confirmaron desde Telefe con una publicación en sus redes oficiales, Flor Peña regresará a la señal de la mano de Got Talent Argentina. La actriz fue elegida para sumarse al exitoso formato internacional como una de las integrantes del jurado.

Quienes la acompañarán en el trabajo de evaluar las performances de los participantes son Abel Pintos, La Joaqui y Emir Abdul. Por otra parte, Lizy Tagliani fue confirmada como la conductora de Got Talent Argentina. De esta forma, Flor Peña regresará a la pantalla de Telefe tras el sorpresivo final de Flor de equipo, y a Paramount, responsables del enorme éxito teatral de Casados con hijos, que en vacaciones de invierno regresará a los escenarios, pero en Córdoba.