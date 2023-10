Figura de Got Talent destrozó a Telefe y arde la interna en la TV: "Eso fue un papelón"

Una de las figuras de Got Talent Argentina no se calló nada y cruzó a la producción de Telefe. La interna detrás del reality show conducido por Lizy Tagliani,

Got Talent Argentina es un reality show conducido por Lizy Tagliani en Telefe desde el 21 de agosto de 2023 que tiene como jurados a Florencia Peña, Emir Abdul, La Joaqui y Abel Pintos. A poco tiempo de su estreno, salió a la luz la interna menos pensada tras las recientes declaraciones de una de sus figuras, quien destrozó a la producción y generó sorpresa en el mundo de la televisión.

Las internas en los distintos programas de la pantalla chica suelen ser bastante frecuentes, pero queda todo puertas adentro. Sin embargo, esto no sucedió así en Got Talent Argentina, ya que uno de los jurados otorgó una entrevista que despertó todo tipo de reacciones por haber apuntado contra la producción de Telefe.

Se trata de Emir Abdul, el coreógrafo uruguayo que estuvo en el ojo de la tormenta tras la polémica en la que se vio envuelto: le dio botón dorado a un joven que bailó el Himno Nacional Argentino, hecho que no fue tomado de buena manera por los televidentes. "Hicimos un papelón tanto nosotros como la producción. Yo no sabía que el himno no se podía bailar, a mí me sientan para juzgar algo, vi algo de una persona que hizo una improvisación y lo juzgué, pero no sabía que el símbolo patrio no se podía bailar", lanzó en diálogo con el programa Algo Contigo de Uruguay.

"Luego de que lo vi, independientemente de que el chico sea supertalentoso, fue un papelón", agregó Abdul respecto a ese momento que despertó críticas en los televidentes. "Pido disculpas y me hago cargo de lo que hice yo. Si hubiera sabido que el himno no se podía bailar, claramente hubiera sido diferente", añadió agregándole responsabilidad al papel de la producción.

No va más: se confirmó el reemplazo para Got Talent en Telefe

Pese a que fue una de las mayores apuestas del año para Telefe, Got Talent Argentina no dio los frutos esperados. Por este motivo, el ciclo ya está en camino a su fin y el canal ya confirmó qué programa tomará el mando del prime time nocturno.

A lo largo de lo que fueron las audiciones, el programa conducido por Lizy Tagliani generó mucha controversia en redes sociales debido a que muchos acusaron al ciclo de estar "arreglado" e incluso lo tildaron de "exagerado". Ante esto, acompañado de números de rating que no lograron igualar al éxito de Gran Hermano, el canal ya tiene preparada su nueva estrategia para liderar el horario.

Según confirmó el Diario Show, al programa en donde Abel Pintos, La Joaqui, Emir Abdul Gani y Florencia Peña son jurados, solo le queda un mes al aire. Precisamente, finalizará en noviembre y el canal ya empezó a grabar el ciclo que tomará su lugar. Precisamente, en ese entonces llegará Escape Perfecto a la grilla de Telefe, el ciclo de premios que esta vez conducirá Iván de Pineda.

Mientras tanto, el ciclo de talentos ya pasó su primera instancia de audiciones y ahora pasará al tramo conocido como Corte de jurados, en donde se volverán a presentar los que pasaron a esta etapa y serán reevaluados. Por supuesto que, a partir de ahora, habrá menos "sí" y los cupos serán cada vez más reducidos.