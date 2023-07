Figura de El Trece denunció lo que nadie sabe de La Negra Vernaci: "Le tienen pánico"

Un periodista de El Trece que trabajó con "La Negra" Vernaci reveló detalles desconocidos sobre los malos tratos que la conductora tendría hacia sus colegas.

Un reconocido periodista de El Trece apuntó contra Elizabeth "La Negra" Vernaci, quien recientemente protagonizó una polémica al aire en Pop Radio (101.5), y dio a conocer un conflicto que tuvo con la conductora cuando trabajaban juntos en la radio. De acuerdo con esta persona, Vernaci tiene malos tratos hacia todos sus colegas e incluso aseguró que le tienen miedo. Además, contó que la periodista lo echó de su programa sin ningún tipo de argumentos.

Todo comenzó cuando la locutora se hartó de las malas condiciones de trabajo en la emisora de la que forma parte y, en medio de un ataque de enojo, revoleó unos auriculares al grito de: "¡Todo funciona como el ojete! Todo funciona como el orto punto com punto ar. Esta poronga, los odio, dame unos que me sirvan. Sí, cuando algo anda mal, se trabaja así". En este contexto, Rodrigo Lussich, conductor de Socios del Espectáculo (El Trece), reveló la mala experiencia que tuvo trabajando con la conductora.

"Ayer hizo un descargo y dijo 'yo hago lo que se me canta el culo, hago lo que quiero con mi libertad'. La rotación del equipo de producción que tiene 'La Negra' es único, ha cambiado muchísimo de productores los últimos años, la gente se le va", comentó Lussich en Socios del Espectáculo (El Trece). Y agregó, filoso: "Si yo tengo que contar toda mi historia con 'La Negra' Vernaci, necesito mínimo cinco o diez minutos para hacer un monólogo...".

"¿Fue mala compañera con vos?", le preguntó su compañera, Paula Varela. El conductor asintió y aseguró que Vernaci lo hizo echar dos veces de la radio en la Radio Pop. "Básicamente, porque no me quería, porque le caía mal, porque hablo de chimentos y ella tiene un prejuicio con eso. Porque me subestima, por un montón de cosas que exceden. Ella subía a la gerencia a pedir mi cabeza en la radio", recordó.

Además, destacó que no fue por el rating, ya que su programa era bastante exitoso. "La gente pide que vuelva todo el tiempo, el programa andaba muy bien", remarcó. Acto seguido, Varela comentó que además, Vernaci "no es la dueña de la radio" y que "ningún compañero puede ir a pedir así una cabeza". "¡Es horrible!", se quejó la panelista. "Le tienen un pánico atroz, le tienen un pavor... Aparte, con tal de no escucharla, le dan el gusto", concluyó Lussich.

Por qué Rodrigo Lussich y "La Negra" Vernaci están peleados

Además de la mala experiencia que compartieron trabajando juntos, Lussich contó que su enfrentamiento se intensificó tras la controversia por la cámara que le enviaron a Roberto Pettinato. "Salió a decir al aire que yo había mandado una cámara a buscar a Pettinato en el momento en que estaba su hijo detenido, cuando no era una cámara de este programa. Yo le mando un mensaje y le dijo 'nosotros no mandamos la cámara, dejá de bardear al pedo'", comenzó el periodista.

Y remarcó que, anteriormente, habían tenido una fuerte pelea por una vez en la que sí lo había hecho. "Yo ya había tenido una discusión con ella porque un día sí le había mandado una cámara y ella se había enojado. Entonces, yo le había pedido disculpas por no haberle avisado. Se quejó, yo le di la razón y después nunca más le mandamos una cámara. A partir de ahí me pudrí, me hinché los huevos, ella fue arriba y dijo que si yo no le pedía disculpas al aire, ella renunciaba", cerró Lussich.