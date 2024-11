Figura de América TV le dijo de todo a Milei por lo que hizo: "Vergüenza ajena"

Javier Milei fue criticado en América TV.

Javier Milei y Yuyito González protagonizaron una entrevista en el programa de la exmodelo y varios momentos de la misma tuvieron repercusiones en los medios. La pareja fue criticada por un periodista del canal América TV, quien se pronunció con contundencia sobre lo que le pareció el reportaje.

DDM es el ciclo que Mariana Fabbiani condujo durante años en El Trece y volvió a la pantalla el año pasado en América TV; ene se programa, Pepe Ochoa es uno de los panelistas y en una reciente emisión opinó sobre la entrevista de Yuyito a Milei. "Mi opinión es que esta vez no lo favoreció. Creo que Yuyito le debe haber quemado la cabeza, él fue, pero no dio una entrevista contundente", comenzó su descargo.

"A mí me dio bastante vergüenza ajena, porque me pareció que tocaban temas rarísimos y creo que ella no estuvo a la altura que se necesitaba para ese tipo de entrevista", continuó el comunicador. Y agregó: "Por primera vez en mucho tiempo la tendencia de Twitter era ‘Milei Vago’ y, otras cosas en ese sentido. Y cuando el presidente da notas en general le resulta positivo, a mí me parece que esta vez, no. Era un lunes, estaba ahí, dio un poco esa sensación".

La revelación de Jorge Rial sobre Yuyito González

"Hay una versión fuerte de que Yuyito haría su programa en la TV Pública. Parece que Coco Fernández, que es el que maneja el canal, está medio cansado de Yuyito. Primero, tuvo dos reuniones bastante duras con Yuyito. La primera fue por las críticas de Yuyito a Susana Giménez, parece que a Susana no le gustó, habló con la gente del Grupo Clarín", comentó el periodista en alusión al supuesto futuro laboral de Yuyito González.

Javier Milei y Yuyito González

Yuyito González reveló cómo le dice a Javier Milei

"No le voy a decir Presidente. ¿Cómo le voy a decir ‘león’? Le digo 'cielo', 'amor'. Él me dice lo mismo, me dice 'amor'. No te voy a contar muchas intimidades porque son secretos de Estado. Él nunca me dijo ‘Yuyito’. Amalia, sí", soltó Amalia González en diálogo con Florencia Peña en el Cantando 2024. Y agregó: "Más a mí que hace muchos años que no me enamoraba. Religiosa, sigo siendo, soy una persona de fe, cristiana. Antes no había conocido a nadie que me impactara como para generar una relación".

Fuertes declaraciones de Viviana Canosa sobre Yuyito González

"Todos los días, Yuyito nos cuenta un capítulo de su novela con el Presidente. Esta vez, nos informó que está usando el gimnasio de la Quinta de Olivos. La Argentina es un carnaval. Hay un 53 por ciento de pobreza y ella 'ja ja ja'", sostuvo la exconductora de Los Profesionales de Siempre. Y cerró: "Qué mala actriz, igual. Cuando hacía que lloraba no se lo creía ni Conan".

Qué había dicho la hija de Yuyito antes del cumpleaños de Milei

"Va a ser en Olivos, voy a conocer. Es algo íntimo, poquitas personas, no es nada wow. Por lo que tengo entendido. Vamos mi mamá, mis hermanos, mi sobrina y mi cuñado", agregó Brenda Di Aloy ante las consultas de sus interlocutores en el mencionado ciclo. "Calculo que va su hermana. No tengo mucha data. Sé que es algo muy chill. Mi hermana se ocupó del regalo, una genia Barbi", cerró su relato.