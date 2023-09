Fernando Burlando contó todo sobre el proyecto que tenía Silvina Luna antes de morir: "Seguro lo hagamos"

El abogado habló sobre el último deseo de su representada. Fernando Burlando dijo qué quería hacer Silvina Luna antes de partir.

Silvina Luna comenzó su carrera como participante de Gran Hermano en 2001 y desde ese momento imprimió su carisma ante el público. Si bien quedó segunda en la competencia de Telefe, Luna fue la participante con más masividad cuando salió de la casa y su carrera nunca tuvo un parate. De esa manera, la partida de Silvina el jueves 31 de agosto generó congoja en la gente y Fernando Burlando, su abogado, dio a conocer cuál fue el último deseo de la joven.

El letrado habló con Catalina Dlugi en su ciclo radial y dio a conocer el proyecto artístico que la modelo quería llevar adelante antes de morir y que quedó pendiente. "Silvina me decía que necesitaba toda la causa, recopilar toda la información porque quería hacer la serie sobre la causa Lotocki. El día previo a llevarla al Panteón de Actores, me puse a chequear mensajes y audios de ella, y los últimos tienen que ver con todo esto, preguntándome cómo veía la información y lo que teníamos para hacerla", comenzó su descargo Burlando.

"Me acuerdo que Silvina me retó para que no me vaya del estudio y la espere para cuando tuviera que venir a buscar todo y empezar a preparar la serie. Ezequiel, su hermano, también quiere cumplir todos los designios y proyectos de su hermana, así que seguro lo hagamos", continuó el abogado. El proyecto estaría abocado a lo que vivió Luna con Lotocki, así como las experiencias de las otras personas denunciantes del médico.

Al mismo tiempo, Burlando habló sobre la causa legal contra Lotocki y aseveró: "Si se prueba el nexo causal entre la muerte de Silvina y este producto que le deterioró la salud, va preso. Hay papers e investigaciones que demuestran que la sustancia que usó Lotocki genera todo lo que le ocurrió a Silvina y tiene una sentencia condenatoria a cuatro años de prisión".

Denise Dumas, sobre el trabajo que Silvina Luna no pudo tener

La conductora de televisión reveló que Silvina Luna iba a ser parte de El Debate del Bailando, ciclo que Dumas conduce en América TV. "Ella tenía una necesidad muy grande y unas ganas muy grandes de trabajar. Así que había hablado con Gaby Fernández y ya estábamos por arrancar. Porque, además, ella decía que le coincidía que el día que se hace el debate no tenía diálisis. Tenía mucha ilusión de volver a trabajar, pero antes de que se pueda concretar a ella la internaron", reveló la exparticipante de Bailando por un sueño. Y cerró: "También nos había dicho que no podía trabajar más de un día por semana porque el cuerpo no le daba”.