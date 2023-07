Fernanda Iglesias reveló por qué la echaron de un panel de televisión

La panelista que regresó al país sorprendió a Pamela David con una cruda historia que la dejó sin palabras.

Luego de su viaje frustrado para probar suerte y tener mejores oportunidades laborales en España, Fernanda Iglesias regresó a Argentina y contó una cruda historia de cuando la echaron de su primer trabajo como panelista de televisión. La "angelita" no se privó de detalles y contó el trasfondo de su traumática experiencia: "Fue un desastre".

Invitada a Desayuno americano (América TV), Fernanda Iglesias analizó el panelismo en la actualidad y recordó su primera experiencia en este rol integrando el equipo del programa Georgina y vos, en el 2003. "El programa tiene que tener como una música. Si todos estamos atentos al programa, lo vamos sintiendo, lo vamos llevando. Si hay un silencio, te metés", señaló la periodista que en la actualidad forma parte de LAM tras la desvinculación de Andrea Taboada y Estefi Berardi del ciclo de chimentos conducido por Ángel de Brito.

"Lo que pasa con los inexpertos es que cortan climas", agregó, furibunda. En busca de aliviar el clima tenso que se generó, Pamela David aportó: "También se puede aprender. Nadie nació sabiendo". Esta declaración de la conductora del magazine hizo que Iglesias se animara a contar lo mal que le fue en su primer trabajo como panelista de televisión: "Sí, obvio. Yo en el primer panel que estuve, que fue en el de Georgina Barbarossa, me echaron a los tres meses".

"Era un desastre. No podía hablar de corrido. Gerardo Rozín era el productor y me decía 'nena, hablá'", cerró Fernanda Iglesias, rememorando su paso por el ciclo de la actriz y conductora que se convirtió en figura de Telefe y conduce A la Barbarossa y La Peña de Morfi tras la desvinculación de Jey Mammón de la señal.

Una panelista de LAM confirmó su dolorosa separación: "Soporté muchas cosas"

"Estoy separada, sí. Estoy triste", confirmó la "angelita", luego de ser interrogada por el conductor del programa. Cuando De Brito le preguntó si le costó tomar esa decisión, la panelista respondió que se vio obligada a hacerlo "porque pasaron cosas" que afectaron al vínculo, a pesar de que tenían construida una relación de casi 14 años y dos hijos en común.

Se trata de Fernanda Iglesias, una de las panelistas del programa, quien se separó de Pablo Nieto, productor de televisión. “Cuando te volviste de España, mucha gente decía que fue por tu marido, y ahora se suma esto. También mucha gente pensaba que vos estabas separada cuando te fuiste”, comentó De Brito. “No, no estaba separada cuando me fui y no estaba separada cuando volví. Pero pasaron cosas que me hicieron tomar esa decisión y él también estuvo de acuerdo. La verdad es esa, así que sí, con mucha tristeza”, admitió Fernanda.

Cuando De Brito le preguntó si fue en buenos términos, respondió que "nunca es en buenos términos" y que desde hace mucho tiempo intentaron arreglar las cosas. "Igual todo el tiempo estábamos diciendo: ‘Vamos a ponerle onda’. La decisión de separarnos la venimos charlando desde que volví de España”, amplió. En tanto, admitió que está "muy triste" porque su separación implica la ruptura de su familia. "Y para mí, la familia es lo más importante que tengo en el mundo. Y yo no estoy de acuerdo con esto de que ‘seguimos siendo familia’ y qué sé yo. No, ya está, para mí no es así. Él siempre fue mi gran sostén para todo, pero llegó un momento en que hay cosas que ya está", determinó.

"¿Es desgaste? ¿Qué título le pondrías?”, indagó el conductor. “No, no es desgaste, no es desgaste...”, respondió Iglesias. “¿Infidelidades?”, insistió Ángel. “No sé. Me separé porque ya había cosas que no me gustaban, que habían pasado... Soporté muchas cosas”, explicó la "angelita". Si bien no negó ni afirmó la existencia de infidelidades, dijo que fueron "cosas que él hizo”, muchas de ellas, en relación a Jeremías, su hijo de 12 años que comparten.

“Él es re buen padre, pero yo me volví también porque sentí que mi hijo estaba muy solo, porque él trabajaba mucho... También él salía mucho de noche y lo dejaba solo. No sé qué hacía. Sentí que tenía que volver sí o sí porque lo extrañaba mucho a mi hijo”, confesó. Por último, dijo que fue su marido quien le pidió un tiempo. "Pero yo no creo en los tiempos así que le dije que es definitivo. Ya hablé con una abogada porque me quiero divorciar. Él va y viene y yo ahora me voy a comer, vuelvo y está durmiendo en otro cuarto”, cerró Iglesias.