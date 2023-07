Fernanda Iglesias reveló el calvario que vivió con Pablo Nieto: "Me hacía daño"

Fernanda Iglesias, panelista de LAM, contó toda la verdad sobre su separación de Pablo Nieto, productor de Telefe.

Fernanda Iglesias reveló la verdad de su reciente separación de Pablo Nieto, con quien llevaba más de 13 años en pareja. De un día para el otro, la panelista de LAM (América TV) sorprendió al contar que habían terminado su relación. Ahora que pasaron algunas semanas, dio a conocer detalles de su decisión y confesó la dolorosa razón por la que nunca más volvería a tener un vínculo romántico con el productor.

"Estoy separada, sí. Estoy triste", había anunciado Iglesias en el programa conducido por Ángel de Brito. A pesar de que sus compañeros le preguntaron las razones de su separación, la "angelita" no profundizó demasiado pero dio a entender que Nieto le fue infiel y que, además, trataba muy mal a su hijo en común.

Fernanda habilitó una caja de preguntas con sus seguidores de Instagram, abrió su corazón y respondió todo sobre su ruptura. "¿Sufriste violencia de tu ex?", le consultó un seguidor. "Sí, en 2016. Hice la denuncia y al tiempo le di una segunda oportunidad. Estuvo todo bien hasta ahora", reconoció la panelista.

Cuando otro usuario le preguntó si había una posible reconciliación, Iglesias respondió que "no hay reconciliación posible con alguien que te dice 'no te aseguro que no te voy a volver a cagar'". Por último, otro seguidor le preguntó: "¿Cómo hacés para superar la separación? Me cuesta un montón". "Pensando que me saqué de encima a alguien que me hacía daño", respondió Iglesias, filosa.

Qué dijo Fernanda Iglesias en LAM sobre su separación de Pablo Nieto

Por otro lado, Fernanda Iglesias aseguró en LAM que no se separó por un desgaste de la relación, sino por muchos problemas que venían arrastrándose desde hace tiempo. “Me separé porque ya había cosas que no me gustaban, que habían pasado... Soporté muchas cosas”, explicó la "angelita". En este sentido, señaló que también fue por "cosas que él hizo”, varias de ellas, en relación a Jeremías, su hijo de 12 años que comparten.

“Él es re buen padre, pero yo me volví también porque sentí que mi hijo estaba muy solo, porque él trabajaba mucho... También él salía mucho de noche y lo dejaba solo. No sé qué hacía. Sentí que tenía que volver sí o sí porque lo extrañaba mucho a mi hijo”, reconoció la panelista. Además, agregó que no cree en los tiempos y que se trata de una separación definitiva. "Le dije que es definitivo. Ya hablé con una abogada porque me quiero divorciar. Él va y viene y yo ahora me voy a comer, vuelvo y está durmiendo en otro cuarto”, cerró.