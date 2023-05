Fernanda Callejón se hartó y reveló su padecimiento: "Atroz"

La celebridad de televisión habló sobre un momento difícil que debió atravesar. María Fernanda Callejón hizo un profundo repaso por su vida personal y profesional.

María Fernanda Callejón habló sobre un momento traumático de su vida y relató cómo logró superarlo. La actriz, modelo y panelista de televisión hizo un repaso por su vida y dio un dato desconocido en alusión a un calvario que soportó en sus inicios en el medio del espectáculo.

"Sufrí un bullying atroz. Porque me comía las 's'. Por el modismo cordobés con el que hablaba. Por ser campechana. Porque para el porteño, la gente del interior éramos poca cosa. Y me lo hacían saber", comenzó su descargo la actriz en diálogo con Infobae, en alusión al momento en que se fue a vivir a Buenos Aires. Y sumó: "Todo era muy heavy. Tanto que en esa misma revista, alguien a quien no voy a nombrar, en un ataque de celos por el impacto que yo estaba causando, me quebró el cúbito durante un battement".

La cordobesa aseguró que disfrutaba de su trabajo a pesar de esas realidades, debido a las cabezas de la obra de la que era parte. "Mis productores eran Guillermo Bredeston (1933-2018) y Carlos Rottemberg (66). ¡Mirá qué lujazo! Dos personas que amo y a las que tengo allá arriba. A pesar de todo eso nunca me dejaron sin trabajo. Moria, que como figura podía no haber intervenido, se metió con todo en esa situación", agregó Callejón. Y reconoció: "Se plantó firme entre todas: ´¡En mi revista no van a pasar estas cosas! ¡Y mucho menos entre compañeras!´, dijo. Sancionó a esta persona que me había golpeado, pidió que se me siga pagando el sueldo completo y me asignó un lugar en uno de sus palcos durante los tres meses que duró la rehabilitación".

"Entendí a lo que se refería Moria en su frase ´la cordobesita vende´, y supe usar el ángel, la sensualidad, la frescura y ese espíritu inquieto, que ella había visto en mí. Experimentaba una libertad inédita, y eso que fui libre desde niña. Me placía exhibirme, porque sabía que así conquistaba lugares, miradas, atención, reconocimiento. Era un juego que supe jugar. Y mi cuerpo, una herramienta para ganar todo eso y, además, mucho dinero", soltó Callejón en alusión al capital erótico que Casán notó en ella.

María Fernanda Callejón, sobre la adicción a las drogas

"Por suerte me pasaron las balas muy de costado, pero creo que debido a mi fortaleza o a algo que tiene que ver con mi organismo tal vez, nunca me sentí enganchada de nada. Tuve la bendición de que no viví un infierno, no viví el principio del final", soltó la actriz en alusión a las personas adictas a las que estuvo cerca.