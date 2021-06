Fátima Florez cruzó a Mariana Nannis luego de que la criticara: "No me importa nada"

La imitadora defendió su performance, aseguró que no le importa la opinión de la madre de Charlotte Caniggia. También que seguirá imitándola.

Showmatch llevó a la humorista Fátima Florez para que interpretara a Mariana Nannis en la pista de La Academia. Tras amenazar con demandar a Marcelo Tinelli por las características de la imitación, la exesposa de Claudio Paul Caniggia no se quedó callada y cargó, sin piedad, contra la imitadora. Pero, como dicen, más vale tarde que nunca, la imitadora salió a responderle.

En diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live, la humorista fue consultada por las fuertes declaraciones de la exmujer de Claudio Paul Caniggia pero lejos de aclarar los tantos, volvió a imitarla. "Estuve al tanto de lo que dijo, al principio no lo podía creer pero después sí lo creí. Empezó a viralizarse su audio", expresó.

Cabe destacar que hace algunas semanas, la bronca de la mediática tras ver la imitación de Fátima recorrió los medios. “Es muy ordinaria. Me imita como muy barrio bajera. ¿Cómo te puedo explicar? No sé…Viste…como una mujer muy exagerada, ordinaria. Yo no me visto así, primero. Y segundo, me imita muy mal”, aseguró furiosa la madre de Charlotte y Alex Caniggia en un audio que dio a conocer Rodrigo Lussich en sus bombas en Intrusos en el Espectáculo.

En este contexto, la humorista se refirió a los fuertes dichos de la mediática, pero la enfrentó sin dudas al remarcar que poco le importa lo que Mariana pueda opinar sobre ella y su trabajo. "No me molesta en absoluto y aprendí a hacer medio como hace Moria Casán: no me importa nada", lanzó.

"Te juro que cuando lo escuché no me molestó porque sé que es Mariana Nannis. Ella no va a decir que le gusta, es fiel a su personaje. No me molestó en absoluto... Y, seguro, en algún momento como Charlotte está en el certamen, va a volver de parte mía" afirmó y deslizó una picante amenaza: "La amiga dijo que no va a volver pero Fátima va a volver y le va a decir a todo el mundo en la cara lo que quiera decir", completó.

Por último, Fátima prefirió no quedarse con nada y aclaró que, a diferencia de Mariana Nannis a su hija Charlotte sí le gustó su performance. "A ella sí le encantó la imitación", sentenció y aprovechó la oportunidad para imitar a la hermana melliza de Alex Caniggia con palabras de elogio para la imitadora, es decir, para ella misma.