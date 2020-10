Martín Guzmán estuvo presente en el programa de Alejandro Fantino y participó de una extensa entrevista. En ella, puntualizó en las estrategias del gobierno para hacer frente a la pandemia y escuchó con atención las insinuaciones del conductor que buscaba acorralarlo.

En primer lugar, Fantino consultó por la existencia de una plan económico: "Todo se planea, todo se programa, no es que entras a la cancha y no sabes que hacer. Todo se planea y el plan lo tiene todo el gobierno".

"¿Se están cumpliendo los pasos tal y como lo tenés en tu cabeza? Vos ves como un técnico que ve con los binoculares y arranca perdiendo. Hoy el CCL bajó, pero el blue se fue a 193. ¿Estas tranquilo, confías que tu plan va a terminar triunfando?", inquirió el conductor de Fantino a la tarde.

"Confiamos en que lo que estamos haciendo va a conducir a Argentina en el sendero del crecimiento y trabajo", aseguró el ministro de Economía, y agregó: "Lo que se define es una estrategia. Tenemos principios por los cuales administrar la economía. Hoy tenemos una pandemia con la que no contábamos cuando arrancamos el 10 de diciembre. Eso nos forzó a tomar medidas esenciales para proteger a quienes teníamos que proteger. Medidas que beneficiaron a millones de personas y cientos de miles de empresas".

Fantino le recriminó la emisión monetaria que realizó nuestro país en la pandemia, a lo que Guzmán respondió: "En un contexto en el cual Argentina había perdido el acceso al crédito, entonces hubo que emitir, hubo que aumentar el déficit fiscal. Uno compara entre todos caminos que son imperfectos. El camino era otro al principio".

"Si vos me decis que no emita. Entonces, qué me estas diciendo. Si no tenés crédito. No hagas un IFE, un ATP, no protejas al empleo, a las empresas que vamos a necesitar vivas cuando termine la pandemia. Miles de empresas muertas y elpaís perdía capacidades productivas y entonces recuperarse sería mucho más difícil. Habría menos oportunidades para la población", concluyó.