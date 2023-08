Fantino hizo una impactante revelación sobre su futuro: "Hijos"

La flamante figura de El Nueve abrió su corazón y reveló cuáles son sus planes a futuro.

Alejandro Fantino abandonó de forma abrupta América TV a finales del año pasado y se despidió de la televisión por un tiempo. Desde entonces, se centró en su medio (Neura Media). Sin embargo, una oferta de El Nueve le hizo replantear su futuro y muy pronto está a cargo de la noche de los sábado de la señal.

No obstante, la mudanza de canal no fue el único cambio abrupto que tuvo su vida en el último tiempo. Pues el año pasado se casó con Coni Mosqueira. En este contexto, el conductor abrió su corazón y reveló cuáles son los proyectos a futuro

“Siempre quise habitar porque soy más de Palermo que de Santa Fe. Todas las noches pasaba por el canal y decía que iba a trabajar acá y así fue”, relató Fantino, en diálogo con Implacables. Además, adelantó que ya tiene todo preparado para su nuevo show.

En ese sentido, el presentador recordó que este año comenzó con Neura, su nuevo proyecto de streaming, y que tuvo muchas ofertas de la TV abierta. “Entendí que la vida es el justo medio. Por supuesto que necesito trabajar, pero tampoco tenía ganas de venir a hacer cualquier cosa”, sostuvo y remarcó: “Siempre que te ofrezcan laburo, es un lujo y es un placer. Tengo muchas cosas que me han pasado en la vida, gracias a Dios todas buenas, como por ejemplo conocerla a Coni. Estoy con Coni con planes de agrandar la familia”.

La revelación de Fantino llega luego de más de cuatro años de relación junto a Mosqueira, aunque el conductor ya había deslizado en otras oportunidades su deseo de volver a ser padre. Él ya tiene a Nahuel, de 32 años, mientras que su esposa no tiene hijos. “Ojalá que Dios quiera que vuelva a ser padre y con Coni”, dijo al aire hace algunos años e incluso afirmó que se veía como papá de mellizos.

Sin embargo, con el nuevo programa en puerta, hizo hincapié en sus proyectos profesionales. El conductor habló sobre lo “duro” de trabajar delante de la pantalla, la presión y los contenidos. Además, el flamante licenciado en filosofía en los próximos meses tiene planeado viajar para perfeccionarse. “En enero me voy dos meses a hacer un curso en la Universidad de Salamanca sobre escolástica y de ahí me quería ir a estudiar francés, porque la especialidad en mi carrera es Foucault. Entonces, para leerlo directo tengo que leer francés”, contó durante su charla con el programa conducido por Susana Roccasalvo.

Javier Milei le hizo un inesperado regalo a Alejandro Fantino

Luego de ser el precandidato más votado de las PASO 2023, Javier Milei eligió a Alejandro Fantino para romper el silencio. Además de la charla, el economista libertario decidió hacerle un regalo al periodista, a quien definió como “el padre de la criatura”.

Al comienzo de la entrevista, el animador le agradeció al dirigente por haberle propuesto ir a su espacio tras el triunfo electoral, tras lo cual el líder de La Libertad Avanza señaló entre lágrimas: “Algo que te dije ayer es... y me emociona, si yo tenía que ir a un lugar mañana, después de este resultado, iría a dos lugares: uno con un amigo que está en el cielo, y otro con vos, que son los padres de la criatura”.

En relación con la otra persona, el candidato presidencial precisó: “Si hoy estuviera Mauro Viale vivo, iría a verlo; y dado el privilegio que tengo de poder interactuar contigo es que vine acá”.

Luego, le agradeció a Fantino por el tratamiento de la información que tuvo Alejandro sobre él: “Vos te jugaste con un número, me diste lugar: sos el que anticipó el apagón mediático, la carnicería que iban a hacer con mi vida personal... y yo creo que eso no sólo alertó a los leones que ya habían despertado, sino que creo que fue fundamental en despertar más leones, así es que el agradecido soy yo, porque además, vos sos el que me puso en primera”.

Allí, inesperadamente, Milei ofreció hacerle un regalo. “Pensando en todo lo disruptivo, me gustaría tener algo histórico que te represente”, respondió Alejandro. “A ver si te gusta esto”, replicó el dirigente. Al verlo, el animador contó: “Es el discurso manuscrito. No me lo podés regalar. Es tuyo, es histórico”, señaló, en relación con el papel que tenía el texto que le dio letra en la noche de las elecciones.

“Algún valor histórico, en algún momento, va a tener”, arriesgó Milei. De inmediato, Fantino le advirtió: “Te vas a arrepentir. Te agradezco en serio, no creo merecerlo, y te vas a arrepentir. Yo creo que este es un momento histórico tuyo”. “Yo creo que si te lo mereces”, cerró el dirigente.