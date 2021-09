Famoso humorista de ShowMatch despidió a su padre a solo cuatro meses de la muerte de su madre

Murió el padre de Diego Pérez, el actor y humorista que trabaja con Marcelo Tinelli. “Se fue el hombre más bueno del mundo”, dijo en su día más triste.

Diego Pérez, actor y humorista que trabaja con Marcelo Tinelli, recordará al martes 21 de septiembre de 2021 como uno de los días más tristes de su vida. A través de cuenta oficial de Instagram (@diegopcalamar), en la que tiene más de 46 mil seguidores, el artista informó que murió su padre y lo recordó con un mensaje cargado de afecto y de emoción. “Se fue el hombre más bueno del mundo”, escribió entre otras cosas para homenajearlo con varias imágenes juntos, en familia. Pérez ya había revelado en PH (Podemos Hablar, Telefe) que Héctor padecía demencia senil.

"Gracias papá por tanto amor, sos la persona más honesta, justa y buena que conocí en mi vida. Me enseñaste todo, me apoyaste siempre, un marido maravilloso, un padre excelente", lo describió en la publicación que ya se llevó varios "Me Gusta" y comentarios para desearle fuerzas en este momento tan difícil. "Después 4 meses y 5 días de que se fue mamá, te vas con ella a estar nuevamente de la mano, como lo hicieron durante los 60 años de amor que estuvieron juntos", añadió a pura emoción el reconocido comediante argentino de 57 años.

Diego Pérez concluyó con su posteo en Instagram: "Fuiste el hijo, marido, padre y abuelo más tierno del mundo. Gracias por tanta enseñanza, tanto ejemplo de vida, gracias por los abrazos más fuertes en cada gol de nuestro amado Platense. Te adoro con toda mi alma, papá querido. Gracias, gracias, gracias eternas por tanto, ¡te amo!".

El mensaje de Diego Pérez en Instagram por la muerte de su papá.

Diego Pérez ya había sufrido la muerte de su madre

El 16 de mayo de 2021, el protagonista del recordado sketch El insoportable en VideoMatch, entre otros, había perdido a su madre luego de su ACV hemorrágico, por lo que a ella también le dio su último adiós a puro afecto a través de Instagram: "Quiero despedir con todo mi amor a mi querida mamá Herminia. Te vamos a recordar siempre por tu inmensa alegría, tu bondad, tu energía inagotable, tu capacidad de trabajo incansable, tus abrazos, tus caricias".

"Te voy a recordar cantando las canciones de tu ídola Lola Flores, Raphael, Roberto Carlos, tus caminatas con papá, con el amor inmenso que le brindaste y te brindó. Sos la única persona que conozco que todo el mundo quiere, y así será por y para siempre. Te amo con toda mi alma, descansá mucho que te lo merecés, mamá querida", concluyó en aquel entonces.