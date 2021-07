Falta de ética: Canosa abrazó a Alfredo Casero en vivo sin respetar el distanciamiento

La conductora ultra macrista sumó un nuevo episodio de irresponsanbilidad mediática en el marco de la pandemia donde se pide encarecidamente que se promueva la distancia social para evitar contagios.

Viviana Canosa sumó un nuevo y lamentable papelón mediático cuando -sin importarle su rol como comunicadora en el marco de una situación de emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19- abrazó a Alfredo Casero en el medio de un reportaje en Viviana con vos (A24). No acatando las medidas de distanciamiento social indicadas para prevenir contagios, la conductora ultra macrista dejó un preocupante mensaje en sus actos que quedaron registrados por las cámaras.

La situación se generó luego de que Casero, invitado al programa de Canosa, diese su opinión sobre Facundo Manes y expresara su duda "¿de dónde mierda apareció?". "Volcaste con el auto y se te está prendiendo fuego y aparece este tipo y te dice 'vamos a tratar de solucionar un problema de fuego, de asientos y de las piernas que están trabadas", ejemplificó el humorista macrista, mientras la conductora trataba de ocultar la risa que le producía la comparación. "Arrancó el stand up", señaló Canosa.

"Yo no estoy haciendo stand up", la frenó en seco Casero y a continuación le pidió un abrazo. "Siempre me decís que me lo vas a dar y no me lo das". Haciendo una pantomima de rechazo el humorista se dejó abrazar por Viviana Canosa, quien abandonó su silla para cumplir su pedido. "Sube todo y se va todo a la mierda", sentenció Casero, mientras duraba el abrazo. La escena culminó con música romántica y planos del momento en que ambos se estrecharon, en vivo, sin respetar el distanciamiento social.

"Usa unos perfumes riquísimos", cerró Casero luego de que Canosa volviese a su silla. El polémico momento terminó con Alfredo Casero tosiendo, frotándose la nariz con una de las manos que tocó a la conductora y lanzando una broma para seguir con el reportaje.

Luis Novaresio se rebeló ante Viviana Canosa por los penes de madera: "Nosotros inventamos la noticia"

Luego de que Viviana Canosa tuviera un rabioso programa en contra de la compra de penes de madera para incentivar la educación sexual integral (ESI), Luis Novaresio cruzó todas sus mentiras y dejó en evidencia la falta de argumentos sólidos de la conductora macrista y anti derechos. "Perdón, pero los que estamos inventando la noticia somos nosotros, no ellos", reconoció el periodista, dejando muda a Canosa.

"Señores, ¿de qué estamos hablando? De 10 mil penes de madera que pueden servir para que la gente aprenda a usar preservativo", arrancó Novaresio, en el famoso pase que tiene con Viviana Canosa en A24. Evidentemente molesta, Canosa expresó: "Yo digo lo que pienso. En el aborto fui la 'abanderada' y para mí la gente tiene que saber que antes de matar y descuartizar a una criatura (sic), como es un aborto, habría que enseñarles como cuidarse. Tanto a varones como a niñas".

Implacable, Novaresio derribó una a una las mentiras de Canosa: "Bueno, de esto se trata lo de los penes de madera. Lo de descuartizar no existe. Misoprostol. Mi-so-pros-tol. La pregunta que tenemos que hacernos es si queremos o no educación sexual". Tratando de ganar una discusión perdida -por falta de argumentos sólidos- Canosa contraatacó: "Queremos educación sexual pero no queremos penes de madera porque falta un montón de plata y la tienen que estar poniendo en otro lado. Y además debe haber un curro en el medio".

"No sabés todo lo que hice. Lo que pasa es que también se cagan en la Iglesia. ¿Sabés lo que ha contenido la Iglesia?", atacó Canosa, a lo que Novaresio desestimó con un rápido: "En materia de educación sexual la Iglesia no ha hecho nada (...) Desde las jerarquías eclesiásticas, la Iglesia bombardeó la educación sexual por años y hasta hoy (...) Perdón, pero los que estamos inventando la noticia somos nosotros, no ellos (...) El embarazo no deseado se evita con educación sexual y la educación sexual se permite con un Estado presente". Humillada, Viviana Canosa se excusó diciendo 'que necesitaba cuidar su voz' para salir de la discusión.