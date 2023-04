Fabián Cubero fue directo y le hizo un reclamo a Mica Viciconte: "Que afloje"

Fabián "Poroto" Cubero hizo un inesperado comentario sobre lo que le molesta de Mica Viciconte, con quien comparte un hijo. La particular queja del exfutbolista.

Mientras sus diferencias con su expareja, Nicole Neumann, dan que hablar en la farándula argentina, Fabián "Poroto" Cubero le hizo un picante e inesperado reclamo a su novia, Mica Viciconte. Durante una entrevista que protagonizaron en Cortá por Lozano, programa de Telefe, el exfutbolista cruzó a su pareja por la crianza de Luca, el hijo de casi un año que tuvieron el 7 de mayo de 2022.

En plena charla sobre la convivencia y el día a día que comparten, la influencer y modelo se sinceró sobre su forma de ser a la hora de criar a su pequeño hijo: "Soy muy, muy estructurada". Inmediatamente después, Cubero reaccionó y lanzó: "¡Demasiado! No... demasiado".

De hecho, en plena entrevista, "Poroto" dio detalles sobre las exigencias de Mica con la forma de la crianza de Luca: "Con el nene me gustaría que afloje un poco con los horarios. A veces tiene cosas que hacer, entonces, busco al nene por Telefe, me voy al colegio a buscar a las nenas y me voy a casa. Entonces ella por ahí llega tarde...", precisó. Y recordó: "El otro día le pregunté a las 18.50 qué come el nene y me dijo que le haga papilla".

Luca, el hijo de Mica Viciconte y Fabián Cubero, nació el 7 de mayo de 2022.

Pese a que Viciconte comenzó a reírse, el ex futbolista de Vélez continuó con su relato: "Y me dice 'no llegás'. Si le doy de comer a las 18.55 se arma…". Luego, Mica comentó cómo suele ser la rutina de Luca: "18.30 come, 18.50 toma una parte de la mamadera, después se baña 19.15 hasta las 19.30 puede disfrutar el baño. Y después la mamadera, dejarlo en la cuna para que duerma solo y tranquilo. A las 20 debería tener los ojos cerrados. Más o menos".

"Pero bueno… ¿El nene qué hace? Duerme toda la noche. 20.15 me lo durmió el otro día", concluyó la mujer de 33 años. A modo de defensa, Cubero expresó: "Quince minutos me pasé. Tengo multa. ¡Se dan cuenta por qué él (Luca) me quiere buscar!".

Gómez Rinaldi dijo lo que nadie esperaba del conflicto de Nicole Neumann y Cubero

Daniel Gómez Rinaldi aportó declaraciones picantes al caso de Nicole Neumann y Fabián Cubero, quienes se encuentran en una disputa mediática por su hija mayor, Indiana. El periodista contradijo a Susana Roccasalvo en una teoría que la conductora de TV había lanzado sobre la relación de la modelo con su primogénita.

"Para una madre, hablar de una de sus hijas es bastante incómodo. Yo creo que es un capricho, un berrinche de adolescente, y con el tiempo pasará", enunció Roccasalvo en Implacables, el ciclo que conduce los fines de semana en El Nueve. Inmediatamente después, Gómez Rinaldi -panelista del programa- aportó un dato contrario a lo que manifestó la conductora.

"Yo tengo entendido que es algo fuerte. Verdaderamente muy fuerte. Creo que no la debe estar pasando bien Nicole, que tengo entendido que es muy buena madre, ni la nena. Pero no quiero hablar de ella porque es menor. Me parece que es un tema muy complicado", señaló el periodista de espectáculos. Y sumó: "Mi deseo es que lo resuelvan porque yo no creo que Nicole lo pase bien ni que la nena lo pase bien".