Daniel Gómez Rinaldi le declaró la guerra a Telefe: "Son muy obvios"

El panelista del programa de Susana Roccasalvo disparó un fulminante comentario para la producción de los reality shows de Telefe.

Daniel Gómez Rinaldi, panelista de espectáculos en Implacables (El Nueve), disparó artillería pesada contra Telefe y criticó la producción de los realities como The Challenge, última competencia con famosos de la señal donde terminó invicta Sol Pérez. "Son muy obvios", sentenció declarándole la guerra al canal de las tres pelotas.

Mientras debatían la final del fallido reality show importado The Challenge, que empezó con 20 puntos de rating y culminó con un promedio de apenas 13 puntos, el panelista de Susana Roccasalvo no se mostró piadoso con el certamen de famosos en desafíos extremos y arremetió: "Igual nosotros fuimos buenos, porque sabíamos que ganaba Sol Pérez ¡Y se veían los hilos! Porque cuando empezó, en la foto promoción la que se lucía era Sol…y después la pusieron en los paneles de Telefe”.

No conforme con su picante acotación sobre la jugada de marketing de The Challenge -que, según Rinaldi mostraba desde el principio a Sol Pérez como una ganadora- el periodista remarcó: “¡Son muy obvios! En Telefe son obvios para hacer las cosas. Y no me meto con el rating, pero son tan obvios para elegir a los ganadores, los afiches, las promociones ¡Chicos, está todo digitado! Como los ‘Bailando’, todo. Y yo no estoy diciendo que no esté bien hecho, sino que son muy obvios para el final. Ahí pueden ver el afiche de ‘The Challenge’, Sol en el medio, y el resto ¡Sombas, nada más! ¡Más obvios imposible!”.

Sol Pérez, Rodrigo Mora, Floppy Tesouro, Lizardo Ponce, Jujuy Jiménez, Fernando Burlando, Lionel Ferro, Benjamín Alfonso, María Fernanda Callejón, Oky Appo, Virginia Elizalde, Julieta Puente, Yeyo De Gregorio, Claudia Albertario, Eva Bargiela, Carolina Duer y Adrián Cormillot fueron los participantes de The Challenge en su edición local. Sol Pérez resultó ganadora de la competencia que no tuvo el éxito esperado y no pudo igualar a los realities Gran Hermano, MasterChef y Bake Off.

Sol Pérez filtró los chats de su novio para enamorarla: "Una nalga"

Sol Pérez mostró en sus redes sociales los primeros mensajes de chat que le envió Guido Mazzoni, su novio actual y próximo esposo, como parte del juego viral que muchas personas están implementando para contar cómo empezaron sus relaciones y cómo siguen en el presente. La panelista de Gran Hermano divirtió a muchos de sus seguidores con los "chamuyos" que usaron para enamorarla.

En su publicación de 'cómo empezó' y 'cómo sigue' Sol mostró una foto comparativa de los chats con su novio y una de ellos dos muy felices y en pareja. En los chats de 2018, etapa en la que Pérez se desempeñaba como la chica del clima, puede leerse como Mazzoni dejaba comentarios "divertidos" para tratar de conseguir su atención. “Dejo el nesquik por vos” y “por una salida con vos, me tatúo la frase: ‘Hoy salí con Sol y la amo’ en una nalga”, fueron los primeros mensajes que Guido envió el 11 de febrero de ese año y no fueron contestados por la exparticipante de MasterChef Celebrity.

Pero luego de dos días y ninguna respuesta de Sol, Mazzoni volvió a intentar y le constestó una storie con otra salida humorística: "Tenés los mejores dientes que vi en mi vida. Dejaría que me muerdas con toda tu fuerza en mi brazo y le llevaría a mi dentista que haga un molde y los colgaría en el respaldo de la cama!!!”. Esta vez sí obtuvo la respuesta que quería y la entonces "chica del clima" le respondió con un "jajajajaja".

Aunque las respuestas de Guido Mazzoni surtieron efecto en Sol Pérez y muchos seguidores celebraron el amor de la pareja, hubo un gran puñado que remarcó el contenido alarmante de muchos de estos mensajes. “Es increíble la cantidad de banderas rojas y salió todo bien” y "en cualquier otro estrato social es candidato a una perimetral” fueron algunos de los comentarios más afilados que quedaron asentados en la publicación, como llamada de atención.