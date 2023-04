Explotó la guerra entre Jorge Taiana y las hijas de Diego Maradona: "Es así"

El novio de Claudio Villafañe habló sobre su relación y en vínculo que tiene con las hijas de Diego Armando Maradona. Fue la primera vez que el actor aceptó hablar de su vida privada y sus dichos causaron revuelo.

Jorge Taiana es un actor y productor teatral de bajísimo perfil. Sin embargo, su nombre hace más es foco de atención en el mundo del espectáculo por su relación con Claudia Villafañe. La pareja se mostró en público en contadas ocasiones y en las últimas semanas enfrentaron rumores de separación. La versión fue desmentida por él y también reveló que no tiene trato con con las hijas de Diego Armando Maradona.

"Estamos en pareja, se dijo toda esa cosa pero no hay nada cierto. Es única e inigualable esa mujer", afirmó con algo de timidez y de inmediato subrayó que prefiere no hablar demasiado sobre su vida privada. De hecho, aceptó dar la entrevista solamente para promocionar el reestreno de su obra, Juguete Alterado,

Tras hablar de trabajo y repasar su historia de vida, la periodista de Teleshow le consultó por su vínculo con Dalma y Gianianna Maradona. "No tengo relación", se limitó a responder. "¿Pero por una decisión suya?", repreguntó la entrevistadora y Taiana contestó: "Sí, claro. Sí, decisión de uno que por ahí es esa cosa de que se preguntan los periodistas el por qué y demás. Cada uno maneja su vida y sus relaciones como puede y como quiere. Y bueno, en mí se dio así y son cosas que suceden, reglas y acuerdos de pareja. Y lo transitamos así muy bien. Cada uno en su casa".

Como era de esperarse, el reportaje causó un gran impacto, ya que es la primera vez que el empresario teatral habló a corazón abierto sobre su pareja. Pero sus palabras también despertaron revuelo en las otras protagonistas de la historia: La exesposa de Maradona le indicó a Infobae que no había visto la entrevista y más tarde iba a leerla. Pero también le llegó al turno a la hija mayor del Diego.

Dalma Maradona hablo sobre su relación con Jorge Taiana

"No tengo mucho para decir, las cosas se dieron así. Y ya está”, señaló Dalma, en diálogo con Intrusos, respaldando los dichos de Taiana. “Ahora es así, en otro momento capaz no, no sé. Surgió así y es lo que es”, agregó. Y consultada sobre si ella le había planteado a Claudia un posible acercamiento a su novio, fue terminante: “Las charlas que tengo privadas con mi mamá, son privadas y nada más. Después si se da o no, se verá en otro momento".

Durante el móvil, la actriz se refirió a si le habían llamado la atención que el actor hablara de la relación con su madre y compartió su interpretación: “Entiendo que le preguntan y tiene que contestar, lo mismo que me está pasando a mí ahora, que no quiero hablar, me preguntan y tengo que contestar algo”.

Por último, se manifestó respecto a la posibilidad de un encuentro a futuro y le resto importancia. “Esta es la realidad de ahora y después se verá. Hacen un mundo de eso, que para nosotros no es, pero no pasa nada. Está todo bien, como me vienen a buscar para eso, algo tengo que decir”, cerró.