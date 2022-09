Jorge Taiana rompió el silencio y contó por qué nunca le respondió a Maradona

Jorge Taiana habló públicamente por primera vez de por qué nunca le contestó a Diego Maradona y por qué no tiene fotos con Claudia Villafañe.

Jorge Taiana habló por primera vez en público de su relación con Claudia Villafañe y de por qué nunca le contestó a Diego Maradona, que hace años lo apodó "Tontín". "Me limité a hacer silencio y a no contestar", detalló el productor teatral en diálogo con el ciclo radial Sola en los Bares (Radio Conexión Abierta).

A pesar de que prácticamente no hay fotos de ellos juntos, Jorge Taiana y Claudia Villafañe llevan casi 20 años en pareja. Lejos de aprovecharse de los flashes y las agresiones de Diego Maradona, el productor teatral nunca había hablado públicamente de la relación que mantiene con la empresaria y ganadora de la primera edición de MasterChef Celebrity, hasta ahora.

"Nunca hablé, nunca me aproveché. Cualquiera se hubiera aprovechado para prensa y no me interesó. Para mí lo profesional no va de la mano con lo personal", comenzó explicando Taiana ante la consulta de Karim González, conductora del ciclo radial Sola en los Bares. Además, destacó que prefería no responder ante los ataques porque detrás hay una familia y un entorno que sufren mucho ante este tipo de cuestiones.

Diego Maradona durante años llamó "Tontín" a Taiana y el productor siempre prefirió el silencio. Sin mencionar al Diez, el productor explicó: "Él (señalando a su compañero de mesa a modo de ejemplo) me puede decir cosas feas y el problema lo tiene él, no es mío, es tu problema, yo no tenía problema y me pasaba eso".

"Siempre me limité a hacer silencio y a no contestar, me parece lo más sano", agregó la pareja de Claudia Villafañe. En ese sentido, aseguró que la palabra es un elemento de "difícil manejo" con el que se puede herir al otro. Pero eso no fue todo, porque, por otra parte, el productor teatral también se refirió a por qué no sube fotos con Villafañe.

Taiana contó por qué casi no hay imágenes suyas con Claudia Villafañe

Consultado por la escasez de fotografías juntos, el productor explicó: "Son decisiones que uno toma, que se dan naturalmente". "Muchas veces dicen 'no se muestran juntos', 'no van a ningún lado', pero sí, cuando no querés que haya una foto, no voy a un lugar donde sé que va a haber fotógrafos y cámaras para que te vean, hago vida normal", concluyó Jorge Taiana en su charla con Sola en los Bares, el programa que se emite por Radio Conexión Abierta.