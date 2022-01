Explotó el primer escándalo del matrimonio Ricky Montaner-Stefi Roitman: "Ni un peso"

Una decisión de la familia del cantante habría molestado mucho a la actriz de Argentina.

Stefi Roitman y Ricky Montaner ya están envueltos en un conflicto mediático, a pocos días de haberse casado en una ceremonia llevada a cabo en Argentina. Entre el hijo de Ricardo Montaner y la actriz habría algunos cortocircuitos, según indicaron periodistas de espectáculos, por el contrato prenupcial que ella debió firmar ante de su boda.

El conductor Rodrigo Lussich reveló información desconocida hasta el momento sobre la reacción que la actriz de Simona habría tenido ante la petición por parte de la familia Montaner de que firmara ese acuerdo antes de casarse. "Una fuente fiable estaba en la mesa de al lado y escuchó cómo Stefi le decía a su mamá, tengo que firmar el contrato prenupcial", comenzó el periodista.

"La madre le decía: 'Tenés que hacerlo, hija, porque sabés cómo son las cosas con esta gente'", continuó Lussich, sobre el enojo que la madre de Roitman también habría sentido por lo que tuvo que atravesar su hija. "Se comprueba que tienen que firmar el prenupcial afuera, en el exterior, porque acá no se podía. Esa gente no le va a dar ni un peso a Stefi el día de mañana, nada", sentenció el presentador de TV, sobre el futuro económico de la actriz.

Stefi Roitman y Ricky Montaner no están legalmente casados

La panelista Maite Peñoñori reveló que la pareja no contrajo matrimonio por civil, solo realizó la ceremonia religiosa. "No están casados al día de hoy en ningún país. No hubo libreta, no se presentaron ante ningún registro civil", soltó la periodista que recientemente se sumó al equipo de Intrusos y sumó: "No pidieron a ningún registro civil que haga la unión civil de ellos".

Por su parte, Adrián Pallares se expresó sobre esta noticia y demostró su enfado con los Montaner por ocultar esa parte de la historia. "Más allá de este gesto de buena voluntad, ¡no están casados! Hemos sido engañados", enunció el periodista que ya no estará al mando de Intrusos porque se pasará a un programa de El Trece junto con Rodrigo Lussich. Y culminó: "Están unidos por el amor que se tienen, bendecidos en todos los credos. Pero mañana el chico compra un departamento y es de él. Mañana la chica compra un auto y es de ella. Ante cualquier trámite legal son solteros".