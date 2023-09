EXPLOTÓ el Bailando 2023: Tinelli expulsó a una de las figuras y arde América TV

Hay tensión en el Bailando 2023 porque se filtró que Marcelo Tinelli echó a una importante figura. La interna detrás del reality show que se emite por América TV.

En el Bailando 2023 ocurrió una situación puertas adentro que fue revelada en las últimas horas. Marcelo Tinelli tomó la drástica decisión de despedir a una de las figuras del reality show y se viven momentos de suma tensión por las internas en América TV.

A poco tiempo del debut del Bailando 2023 que fue el lunes 4 de septiembre, se filtró lo que nadie esperaba sobre la expulsión de una figura importante del certamen. La información fue brindada por el periodista de espectáculos Ángel De Brito a través de su cuenta oficial de Twitter.

Se trata de Davo, el coach de Tomás Holder, quien fue echado después de la primera gala del exparticipante de Gran Hermano, a quien no le fue para nada bien tras sacar solo 5 puntos. Los motivos todavía no fueron develados, pero podrían anunciarse en las próximas horas en LAM.

Esta noticia despertó todo tipo de reacciones en el público del Bailando 2023 por la tensión que generó la salida repentina de un integrante del programa. "Era obvio que lo iban a echar. No es mal coreógrafo pero a Holder le hace falta otra onda de couch, quizá más urbano", expresó una usuaria de Twitter.

Tomás Holder se calentó con Tinelli y ventiló lo impensado del Bailando: "No me entra"

Tomás Holder tiene 22 años y se hizo conocido primero en las redes sociales con videos que subía a TikTok y luego al participar de la edición 2022/23 de Gran Hermano, donde se convirtió en el primer eliminado del certamen. Actualmente fue convocado por Marcelo Tinelli para estar en el Bailando 2023 por América TV y en el marco de su floja presentación en la pista, el joven lanzó una serie de comentarios que puso contra las cuerdas al conductor del reality show.

En El Debate del Bailando conducido por Denise Dumas en América TV, se pusieron a debatir sobre la performance del ex participante de Gran Hermano luego de que Ángel De Brito le haya puesto 2 puntos, Moria Casán un 3 y Marcelo Polino le dejó un 0; mientras que Pampita tuvo el voto secreto. "No lo valoraron a Tomás, en nada, no se lo valoró en nada, me pareció injusto. Tampoco para un 10, pero no para lo que le pusieron", expresó Laura Ubfal, una de las panelistas.

En medio de la charla, otra panelista deslizó que Holder tuvo varios inconvenientes para cambiarse. Allí tuvo su primera intervención el joven, quien se defendió: "Que se quejen con el vestuario. Qué se yo. Yo me puse lo que me dieron. Yo tengo un problema con el cuerpo porque no me entra en la espalda, no me entra la ropa del vestuario".

Sumado a eso, el ex Gran Hermano sumó otra queja a la producción de Tinelli. "Yo me pongo cualquier cosa. El tema es que en vestuario no hay mi talle. Esa camisa que se ve ahí, la tuve que salir a comprar dos horas antes. La próxima bailo en cuero y listo", concluyó contundente. Cabe recordar que ya había tenido un episodio polémico días atrás: en el debut del Bailando 2023 también se enojó con Tinelli porque por una cuestión de tiempos decidió que no baile.