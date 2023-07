Explosiva reacción de Julieta Poggio ante la nueva novia de Lucca Bardelli: "Rapidito"

Salió a la luz cómo reaccionó la bailarina luego de enterarse del nuevo romance de su exnovio a un mes de su separación.

Hace poco más de un mes que Julieta Poggio anunció su separación de Lucca Bardelli. Luego de aguantar los cinco meses de aislamiento mientras la bailarina estuvo en Gran Hermano, la relación no prosperó y decidieron distanciarse. Sin embargo, recientemente se conoció que Lucca ya está en pareja nuevamente y a Poggio no la habría gustado en lo absoluto.

A menos de dos meses de finalizar su relación de dos años, Lucca empezó a salir con Candela Lecce, la influencer que fue acusada de ser una de las terceras en discordia entre Mauro Icardi y Wanda Nara. Y, según confirmó Juan Etchegoyen en Mitre Live, Poggio habría tenido una explosiva reacción al enterarse del nuevo noviazgo de su ex.

"Se pudrió todo. Aparentemente, por lo que me cuentan, a Julieta no le gustó nada que su ex ya esté con alguien a casi dos meses de la separación", empezó por contar el periodista en su programa de espectáculo que hace por el Instagram de Radio Mitre. Luego, contextualizó: "Me dijeron que ella le escribió un mensaje muy enojada y desilusionada".

En este marco, Etchegoyen reveló que tuvo acceso a los mensajes que la bailarina le habría mandado a su ex. "Le habría preguntado si era cierto todo lo que había trascendido en este programa y luego ante la afirmación de Lucca le habría dicho ‘rapidito me superaste'". Por su parte, Poggio aún no dijo nada del tema públicamente.

El video de Julieta Poggio y Marcos Ginocchio en un boliche que reavivó los rumores de romance

Julieta Poggio y Marcos Ginocchio se convirtieron en tendencia en redes sociales tras viralizarse un polémico video de ellos juntos. El ganador y la finalista de Gran Hermano enfrentan fuertes rumores de romance desde hace un buen tiempo y el clip que recorrió las redes volvió a ponerlos en el foco de atención. Precisamente, se los vio muy juntos en un boliche y sus fanáticos enloquecieron.

Desde que se encontraban dentro de la casa de Gran Hermano, Poggio y Ginocchio protagonizan uno de los "shippeos" más fuertes de las redes sociales. Luego de que salieran del reality, los rumores de romance se hicieron cada vez más fuertes, tanto así que ellos salieron a negarlo en varias ocasiones. Sin embargo, el video que salió a la luz reavivó estos rumores.

El video transcurre en un boliche de Córdoba, provincia a la que ambos viajaron para cumplir con compromisos de trabajo. Sin embargo, no contaban con que las cámaras de los presentes los captaran en un comprometedor momento. Según se puede ver en el video, la pareja se abraza mientras se toman una foto, y luego continúan con su charla y su baile muy juntos.

Sin embargo, el detalle que más llamó la atención de este clip, es que se los ve a ambos apartados de Nacho Castañares, el segundo puesto del relity, motivo por el que muchos especularon que querían "un tiempo en pareja". Por el momento, ni Poggio ni Ginocchio salieron a explicar algo al respecto.