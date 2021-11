Explosiva crítica de Zaira Nara a La China Suárez: "Todo sale"

¡Explotó de furia! Zaira Nara lanzó una explosiva crítica contra María Eugenia "La China" Suárez tras el escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi. Ángel de Brito lo expuso en LAM, por El Trece.

El escándalo que rodea a Wanda Nara y Mauro Icardi no deja de sorprender a toda la farándula argentina. Es que, en las últimas horas, Zaira Nara apareció en escena para lanzar explosivas críticas contra María Eugenia "La China" Suárez, quien protagonizó unos picantes y ardientes chats con el futbolista de PSG.

Esta mañana, Ángel de Brito fue el encargado de exponer la conversación que mantuvo con Zaira, hermana de Wanda y amiga de "La China" Suárez. De acuerdo al conductor de LAM, programa de El Trece, la modelo y presentadora le confesó algunos detalles sumamente impactantes sobre el conflicto.

"La China" Suárez fue cuestionada por Zaira Nara.

"El marido de Zaira Nara fue cómplice del encuentro entre Icardi y La China Suárez", anticipó De Brito. Y reveló qué fue lo que Zaira le dijo sobre la actriz: "Le pregunté a Zaira y me dijo, textual: 'No quiero meterme, ahora todo sale de algún lado... yo de ella no sé qué pensar'". Y no me contestó más. Bah, me contestó una cosa más, pero no lo voy a leer. Me dijo que no quería meterse, pero no definió si se peleó o no. Algún quilombo tuvo seguro, eso te lo firmo".

Lo cierto es que estas fulminantes declaraciones de Zaira Nara se suman al nuevo escándalo que rodean a Wanda e Icardi. Esta mañana, Yanina Latorre -panelista de LAM- indicó que dialogó con la representante y modelo, quien le confirmó que volvió a separarse del jugador de PSG: "Estuve chateando con Wanda hoy, el último mensaje es de las 7.33. Me puso 'estoy sola, separada, no quiero saber más nada por ahora. Eliminé todo lo de la reconciliación por todo esto que está pasando. Estoy bien'".

Al parecer, y de acuerdo a los rumores que circularon en los últimos días, Icardi efectivamente no tuvo tan sólo un intercambio de mensajes con "La China" Suárez sino también un encuentro en París...

La insólita excusa de Mauro Icardi ante Wanda Nara por la visita de La China Suárez a París

Yanina Latorre confirmó que los días que pasaron juntos el jugador de PSG y la artista fueron los mismos en los que Nara se fue a Italia con Zaira. "¡Oh casualidad!", opinó irónicamente la "Angelita". Por si fuese poco, "Yani" confirmó qué le dijo el delantero rosarino de 28 años a su esposa y representante para intentar defenderse, más allá de que se comenta que él mismo le pagó el pasaje a "La Ciudad Luz" a su amante: "¿Y qué culpa tengo yo de que ella haya venido a París?".

Por otro lado, la panelista aseveró que "La China se llevó una camiseta rosa de PSG" de vuelta a Madrid, por lo que así insinuó que se la regaló el propio Icardi.