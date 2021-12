Ex periodista de América TV destrozó a Antonio Laje tras su descargo: "Psicópata"

Antonio Laje se defendió de las acusaciones por maltrato a periodistas y un periodista que lo tuvo como compañero en América TV lo destruyó con un contundente descargo. Qué fue lo que dijo Alexis Puig en su cuenta de Twitter.

Antonio Laje volvió a ser tendencia en los medios de comunicación de todo el país. En esta oportunidad, y tras haber recibido denuncias por maltrato y acoso, porque rompió el silencio. En la pantalla de Buenos Días América, por América TV, realizó su descargo, se defendió de las críticas y también pidió perdón. Como consecuencia, y tras ver su testimonio, nada menos que Alexis Puig -ex compañero del conductor- lo destruyó de manera contundente en Twitter.

En su extenso comentario, Laje rompió en llanto, sostuvo que hay una operación para bajarlo de los medios y también pidió disculpas: "Lo único que tengo de tranquilidad es que tengo unos valores enormes. Fue tan brutal y operado el ataque, basado en gente que sí se sintió mal. Pido perdón, de corazón. Para mí esto no pasa. No es que si pasa en el trabajo, queda en el trabajo. Pido perdón, de corazón. Tengo claro que están intentando bajarme, destruir a mi familia". Y agregó: "Yo estoy acá, toda mi vida di la cara. Yo vivo a la luz, no vivo a las sombras, no me escondo en las redes. Yo estoy acá todos los días en un canal de televisión que siempre me abrió las puertas y que jamás permitiría que yo maltrate a alguien si considerara que yo maltrato a alguien. Yo voy a estar acá, dando la cara y pidiendo disculpas de lo que haga falta".

Tras lo sucedido, un periodista que trabajó junto a Laje lanzó dardos sumamente duros contra el conductor. Se trata de Alexis Puig, que a través de su cuenta personal de Twitter disparó: "¡No te cree nadie, psicópata!". El hombre de 48 años, quien actualmente se desempeña como columnista de espectáculos en Telenueve, trabajó junto al presentador denunciado hace algunos años. De hecho, formó parte de América TV y América 24 entre 2006 y 2016.

Luego de que el comentario se viralizara y tuviera varios "me gusta" y "retuits", Puig decidió borrarlo de manera sorpresiva y el propio Ángel de Brito le dio visibilidad al asunto. De todas formas, el tuit fue capturado y tomó relevancia en las redes sociales.

Las denuncias contra Antonio Laje en América TV: quiénes son las periodistas que lo acusaron

La primera persona en poner en agenda los maltratos de Antonio Laje fue María Belén Ludueña, que en Almorzando con Mirtha Legrand (El Trece) se quebró cuando le preguntaron por qué se había ido de América TV. Aunque no quiso decir algo puntual al respecto, con sus gestos lo insinuó todo y apenas se limitó a expresar que Laje "es un gran profesional" y que "le enseñó mucho".

Además, la periodista y pareja de Jorge Macri aprovechó para agradecerles "a todos los que se preocuparon por ella" y no quiso aportar más detalles sobre ese tema. Por su lado, Antonio afirmó que el trabajo en los medios "es día a día" y aclaró: "En el canal va a haber mucho cambio, obviamente. A Belén le pidieron que adelantara las vacaciones, tiene que en enero hacer el noticiero de las 19 o 18 de América Noticias", aunque casi al instante fue interrumpido por la misma Ludueña, que acotó "eso todavía no está definido".

Por otro lado, las que también se refirieron al tema fueron Romina Manguel, Fiorella Vitelli y Maite Pistiner, quienes dejaron relatos contundentes y se sumaron al crudo testimonio inicial de Ludueña con relación a que también padecieron las actitudes violentas de Laje en América TV.