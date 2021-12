Ex figura de Telefe sufrió un terrible accidente: "Varios días internado"

Una ex estrella de Telefe sufrió un grave accidente en el extranjero y zafó de milagro. "Me salvaron la vida", admitió.

Una ex figura de Telefe sufrió un grave accidente en el extranjero y zafó de milagro, según reveló durante su entrevista con Juan Etchegoyen por Mitre Live (Radio Mitre, AM 790). Como parte de la conversación con el mencionado periodista, el hombre en cuestión no tuvo ningún tipo de inconveniente para sincerarse al respecto y sorprender al periodista.

Se trata de Matías Boquete, actor perteneciente al elenco de Cebollitas, quien se encargó de divulgar qué fue lo que le ocurrió en el exterior. El actor de 38 años, nacido en Buenos Aires, interpretó a "Axel" en la serie de televisión de Cris Morena vinculada con el fútbol que marcó a una generación de jóvenes en 1997 y 1998.

Matías Boquete, ex Cebollitas, casi se muere en Brasil: "Me salvaron la vida"

En la charla con Juan Etchegoyen, el artista Matías Boquete sorprendió: "Tuve un accidente heavy, me caí de una bajada de una playa que tiene una escalera de piedra de una altura de tres metros". Además, detalló que todo sucedió "en una celebración a la orilla del mar" y hasta explicó: "Había una fiesta en la playa y estaba en ese momento con una chica que ya no está más conmigo, nos fuimos a ver las estrellas".

Además, el ex integrante de Cebollitas (Telefe) aseguró que debieron cambiar el nombre del mencionado lugar por motivos turísticos, ya que en realidad su identidad era otra debido a que muchas personas murieron ahogadas en esas aguas. "Fue en la ´playa del amor´ donde ocurrió todo", aseveró, al mismo tiempo que la describió como "muy linda porque las olas forman una especie de corazón, por eso se llama así".

Sin embargo, inmediatamente después, aclaró con respecto al sitio que queda a unos 80 kilómetros de la ciudad de Natal: "La verdadera historia es que la nombraban ´la playa de la muerte´. Es un lugar lindo, pero muy peligroso, podés caerte hasta de 15 metros, pero yo me caí desde 3 metros".

"Ahora no puedo hacer surf por la operación a la que me tuve que someter. Esto sucedió hace cuatro meses... Estuve varios días internado, pero tuve un angelito aparte que me salvó", profundizó Matías Boquete. Y concluyó: "Los médicos me salvaron la vida y me dejaron nuevo. Tenía un dolor tremendo cuando salí del quirófano... Jodido, y a su vez la saqué súper barata. Me pasó el mismo día en el que la novia de Facundo Conte, el jugador de vóley, también tuvo un accidente, pero el de ella fue en moto".

Matías Boquete, en su época de Cebollitas por Telefe.

Los ex Cebollitas que denunciaron maltrato

Matías Boquete, "Axel"

Matías Boquete denunció maltrato en "Cebollitas": “Todos tuvimos vivencias diferentes. Si bien tuvimos experiencias en grupo, probablemente hayamos vivido cosas diferentes. En mi caso, yo un día terminé de hacer una de las escenas y una de las actrices me dio vuelta la cara de un bife”. Y agregó: “Era un adolescente, podría ser otro de los chicos, pero fue un adulto... Yo en ese momento me mordí la boca con un montón de rabia porque estaba trabajando. Ni en mi casa me levantaban la mano mis papás y dije ‘¿qué está pasando?’. La verdad es que se me llenaron los ojos de lágrimas, mordí las muelas y tragué. Me fui indignado porque había sido una falta de respeto. A ella le molestaba que yo le moviera la silla y que estábamos trabajando. Y me pegó, ¡una locura! Nos encerraban, nos obligaban a trabajar más horas".

Juan Yacuzzi, "Coqui"

Juan Yacuzzi, que interpretó el papel de "Coqui", denunció que la producción maltrataba a los niños del elenco de "Cebollitas". “Los productores se ponían rojos de gritarnos. Tiraban el papel en el piso y se recontra calentaban. Lo peor es que lo naturalizamos pensado que era algo normal el trato ese hacia nosotros", indicó. Y añadió: "Mis compañeros lloraban, la pasaban muy mal. Te castigaban si te tentabas en una escena, te hacían actuar a lo último y tenías que esperar como seis horas para poder grabar".

Incluso, resaltó que a una de las hijas de Diego Maradona también la maltrataron: "Se aprovechaban porque los productores y directores lo podían hacer, estaba muy mal. A todos nos hacían lo mismo, a Dalma Maradona la cagaban a pedos también. Si un padre hubiese visto como nos gritaban, se metía a frenar eso. Te lo puede decir cualquier cebollita”.

Diego Vicos, "El Colo"

Diego Vicos, más conocido como "El Colo" en la telenovela, indicó que le costaba mucho actuar porque las exigencias eran extremas: “Fue un poco de explote y muchas horas que le dedicamos al proyecto, a la ficción. Uno lo eligió y fue tomando esa experiencia. Los que seguimos esta carrera es porque nos apasiona, no es todo color de rosa en la profesión".

"Yo lloraba en las grabaciones por la presión que había, nos decían que nos iban a sacar del proyecto si no hacíamos las cosas bien. Cada cual tuvo su toque personal, había una presión fuerte y por momentos te hacían caer en razón y caías en que era un trabajo en el que había que ponerse las pilas. Era muy desgastante y mucha demanda de trabajo”, recordó Vicos, con mucha angustia.