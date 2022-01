Estremecedor relato de Christian Sancho sobre su infancia: "Fue un cimbronazo"

El actor se sinceró sobre su vínculo con su padre abandónico y contó cómo fue su reencuentro.

Christian Sancho se expresó sobre su relación con su padre biológico, quien lo abandonó cuando era un niño y con quien se encontró en su vida adulta. El actor reveló qué significó para él la reaparición de su vida de su progenitor y cómo fue el proceso que atravesó para perdonarlo.

"Él cometió la torpeza de abandonarme de muy chico, habrá tenido sus motivos, sus miedos... Mi madre a los 17 años tomó la valentía de tenerme", comenó su descargo el artista, en diálogo con Moria Casán en su programa de televisión. De esa manera, Sancho reveló que sus padres eran adolescentes cuando lo engendraron y mostró su admiración por la valentía que su madre tuvo en aquel momento.

En cuanto al reencuentro con su padre, Christian contó que no fue premeditado ni por su parte ni por la de su progenitor; sino que surgió a través de un viaje. "Se dio porque yo casualmente iba a Miami, que él vive allá. Gente conocida nos contactó, viste que hoy por redes sociales es mucho más fácil", continuó su discurso y señaló que nunca tuvo rencor: "Yo le tengo mucho respeto, le agradezco haberme dado la vida, pero es una persona que no conozco tanto".

Sancho había viajado por ocio, para descansar junto con su familia y, a pesar de no tener malos sentimientos hacia su padre, mencionó que en el encuentro no sintió amor de hijo. "Tengo que ser un honesto, fue un abrazo de una persona que no conozco, pero había un cartelito que decía 'éste es tu papá biológico'". En la misma línea, el actor sumó: "No sentí el abrazo de un padre, de alguien que es entrañable en tu vida. Porque todo eso es mi papá Juan".

Así se enteró Christian Sancho de que su padre biológico lo había abandonado

Desde que nació, Christian Sancho creyó que la pareja de su madre era su padre biológico, pero en su niñéz se enteró de la verdad: "Me lo dijo mi mamá porque en aquel momento había una ley que decía que a los 7 años él podía venir a buscarme y me podía llevar", reveló y aclaró que ese momento sucedió en el año 1982. "Siempre le agradezco eso, fue una persona que me enseñó lo que es ser un hombre con todas las letras. Hablo de Juan, mi padre, no tengo otro", concluyó, sobre su amor por quien ocupó el lugar de padre en su vida.