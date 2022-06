Estos son los invitados a PH: Podemos Hablar para el próximo sábado

Se confirmó quienes visitarán a Andy Kusnetzoff en la próxima edición de PH: Podemos Hablar.

Andy Kusnetzoff volverá a recibir este sábado a cinco celebridades de los ámbitos más diversos en PH: Podemos Hablar. Entre los invitados estarán dos de los conductores más importantes de Telefe, quienes se sumarán al punto de encuentro que el presentador propone en cada emisión, donde también buscará hacer emocionar a todos los presentes y espectadores.

En el programa del próximo sábado de PH: Podemos Hablar, Andy Kusnetzoff recibirá a un conductor que al día siguiente volverá a la pantalla de Telefe con uno de los ciclos más destacados de la señal durante el 2021. La Voz Argentina regresará el 5 de junio al canal de ViacomCBS y Marley contará todo en PH sobre la vuelta del popular reality musical.

Además, también se hará presente otro de los conductores más destacados de Telefe: nada menos que Jey Mammón. El ex-Los Mammones debutó hace algunas semanas al frente de La Peña de Morfi con excelentes números y en los últimos días también estrenó El Mundo de Jey, la obra que protagoniza en el Multiteatro Tabarís y que ya fueron a ver varias figuras de la farándula y el espectáculo. A los tres conductores los acompañarán la periodista Romina Manguel, el actor Agustín "Cachete" Sierra y la actriz Belén Francese.

Andy Kusnetzoff habló sobre su rol como padre

El periodista fue papá por segunda vez el año pasado y en una entrevista con Ciudad se refirió a cómo vive su paternidad. "Un espectáculo, un genio, hermoso. Se porta increíble. Ahora si me preguntás cómo duerme, es 'como el orto'. Tampoco yo duermo bien en general", expresó sobre León, su hijo menor. En ese sentido, agregó: "Tengo una piba y un pibe, estoy muy contento. Me gusta ser padre de familia. Por ahora no pienso en tener más. Nunca tuve un plan y ahora tengo dos hijos. Creo que estamos bien así".

Andy también se refirió a los días que su hijo León debió pasar en neonatología tras su nacimiento y contó cuán duro fue ese momento. "Me da mucha tranquilidad que haya gente como médicos, médicas, enfermeros y enfermeras que trabajan ahí. Impresionante todo lo que hacen y se aprende. Fue difícil pero tuvo su recompensa", soltó y dejó en claro que el contexto pandémico hizo que las cosas se tornaran aún más complicadas. "Fue todo medio una mierda, con Flor (su pareja) embarazada, viendo el tema de las vacunas por el Covid", cerró el conductor de PH: Podemos Hablar.