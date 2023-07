Estefi Berardi vivió un terrorífico momento con un hacker: "Me amenazó"

Estefi Berardi fue víctima de un hacker que quiso sacarle dinero y sufrió un desesperante momento.

Estefanía Berardi reveló el duro momento personal que atravesó recientemente, cuando una persona intentó estafarla y robarle todo su dinero. Recientemente, Carmen Barbieri había sufrido una estafa al aire en Mañanísima (Ciudad Magazine). Esta vez, la víctima fue Berardi, panelista del programa. Además, la ex Combate explicó que no solamente esta persona intentó sacarle dinero, sino que además la amenazó.

Todo comenzó cuando Carmen le preguntó a Estefi por qué no le llegaban los mensajes. Fue entonces cuando la panelista explicó que no estaba del todo comunicada, ya que recientemente, sufrió un problema con su celular: fue víctima de un cibercrimen por el que estuvieron a punto de hackearle el celular para robarle dinero.

“A mí me quisieron hackear. Me amenazaron”, contó Berardi frente a las cámaras. "¿En serio? ¿Cómo fue la amenaza? Tan temprano a la mañana y con una amenaza”, comentó la conductora, impactada por la situación. "No sé cómo fue, pero no estoy mintiendo, hay una denuncia por este tema. El tipo me decía el nombre de un hacker que lo quiso hackear a (Marcelo) Polino también”, respondió Estefi.

"¿Te amenazaba porque quería guita?", indagó Carmen. “Quería guita. Consiguió el teléfono de mi hermano y a él le empezó a pedir plata”, detalló Estefi. Afortunadamente, tanto ella como su hermano se dieron cuenta de que se trataba de una estafa y el hacker no logró su cometido.

Carmen Barbieri estuvo a punto de ser estafada en vivo en Mañanísima

Apenas unas semanas atrás, Carmen Barbieri fue víctima de este mismo suceso. Justo mientras estaban en vivo, la conductora recibió sospechosos llamados telefónicos por parte de un número desconocido. "¡Atendé! Te llama... '¡Fraude!'", leyó Estefi, mientras miraba el celular de Carmen, que comenzó a sonar repentinamente.

"Pampito", panelista del programa, les insistió con que había que atender el llamado y, al hacerlo, puso el altavoz para que los televidentes escucharan la situación. "Hola, ¿quién habla?", preguntó el panelista. Del otro lado, se podía oír la voz de una mujer diciendo: “Buenos días, me estoy comunicando aquí, del área de portabilidad numérica, a raíz de los incrementos que está habiendo en la telefonía. Tengo entendido que te manejás con Movistar, hoy por hoy”.

Rápidamente, "Pampito" notó que era una estafa, soltó una carcajada y Carmen le respondió a la mujer: "Bueno, gracias, estoy trabajando en este momento". “¿Por qué te aparece como ‘fraude’ este número?”, indagó Berardi. "Estoy hablando con un productor, dice que 'fraude' en el teléfono significa 'spam'. Significa que es alguien que te quiere vender algo o desconocido peligroso”, le informó Estefi.