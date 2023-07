Estalló la guerra entre Mariana Fabbiani y Karina Mazzocco en América TV: "Ella"

Los programas que comparten grilla semanal en América TV estarían enfrentados y no estaría corriendo la mejor de las ondas entre las conductoras Mariana Fabbiani y Karina Mazzocco.

El reciente desbloqueo de la tablet de Natacha Jaitt y el informe periodístico de exclusivas que le dedicó el programa DDM al tema no enfureció solamente a Ulises Jaitt. Al parecer la conductora Karina Mazzocco -que sigue con A la Tarde al término del programa de Mariana Fabbiani- estaría disgustada con el hecho de haber sido corrida de la grilla de América TV y de que la competencia le robe temas de cobertura.

Quienes filtraron datos sobre el malestar entre partes fueron los conductores de Socios del Espectáculo (El Trece), Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, que desmenuzaron el conflicto generado a raíz del enojo de Ulises Jaitt con DDM y la sentencia de Mazzocco para desligarse de dicho programa pese a pertener a América TV. "En el medio de esto está el programa de Mariano Chihade, El Diario de Mariana, y otro producido por José Núñez, A la Tarde, con propuestas muy similares a la hora de elegir temas", arrancó Adrián Pallares.

"Y en un canal que trabaja con el breaking news nacional", siguió Rodrigo Lussich, haciendo alusión a que por el cambio horario Fabbiani arruinaría la mayoría de las primicias de Mazzocco. Acto seguido Lussich hizo mención al último posteo de Instagram de la conductora de A la Tarde, que vinculó a su supuesto enojo. "¿Por qué me está pasando esto?", es la frase tachada en la publicación de modo que quede "¿qué me está enseñando esto?".

Aunque Mazzocco no menciona a Mariana Fabbiani en la publicación, su reflexión tiene pasajes que levantaron sospechas: "Y para esos momentos en que suceden cosas inesperadas, la mejor actitud que podemos tomar es la de COMPRENDER en profundidad la impermanencia. ACEPTAR que todo pasa". "Debe estar triste. Soy una defensora de Karina y ha hecho maravillas con lo poco que ha tenido y ha sabido tener los mejores ratings del día. Es un esfuerzo que no se ha valorado", opinó Virginia Gallardo. "Triste no creo que esté. Tiene que estar enojada porque todos quieren que respete lo que uno ha logrado. Y ella ha logrado mucho en el canal", cerró Nancy Duré, zanjando el tema.

La furia de Ulises Jaitt con Mariana Fabbiani

"Mariana Fabbiani cuestionó a Lanata (Jorge) y le dijo que estaba mal haber dado la información de Wanda (Nara) pero a Candalaft (Martín) no lo cuestionó cuando estaba hablando de la salud de Natacha ni preguntó si le había pedido permiso a Ulises. Entonces, ¿cómo es todo Marianita?, ¿tenés doble moral? Me siento herido con lo que vi. Candalaft es un operador de la Justicia porque recibe esta información de primera mano de los fiscales que tengo denunciados por corrupción. Se encargó de desprestigiar a Natacha y contó la información adulterada", lanzó tajante Ulises Jaitt a un movilero de Socios del Espectáculo sobre el tratamiento que le dieron al tema en el nuevo programa de América.

"Solo les digo que estén limpios porque yo trabajo en los medios y no en un maxikiosko. Lo que tenga de esa gente lo voy a publicar. Vayan sacando la mugre de abajo de la cama, cambien las sábanas...", amenazó el hermano de Natacha Jaitt.